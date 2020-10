Ministro italiano diz que Cristiano Ronaldo está sendo investigado por quebra de protocolo sanitário

Ainda aguardando novos resultados para exames de coronavírus, Cristiano Ronaldo voltou a ser criticado por Vincenzo Spadafora, ministro do esporte da Itália. Segundo ele, o craque da Juventus quebrou protocolos sanitários quando se juntou à seleção portuguesa no começo de outubro (CR7 foi diagnosticado com covid no último dia 13).

- Cristiano Ronaldo não respeitou o protocolo e está acontecendo uma investigação da Procuradoria de Turim para provar isso. Foi um episódio desagradável. O vírus no ensinou que ninguém está imune. É evidente que todas as pessoas tentam respeitar as regras e os protocolos, mas a única solução passa por ficar em casa - disse Spadafora à emissora RAI.

Juventus e Barcelona se enfrentam na próxima quarta, e a expectativa da Velha Senhora é que um novo resultado de exame, desde que negativo, viabilize a presença do atacante em campo. Caso contrário, o tão aguardado reencontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi terá que ser adiado para 8 de dezembro, data do duelo na Catalunha, pela última rodada da fase de grupos da Champions.

Na semana passada, Cristiano fez questão de exibir seu bom estado de saúde nas redes sociais: postou um vídeo fazendo exercícios e dançando na academia de sua casa, além de uma foto em que aparece sorridente, sem camisa e de visual novo. Na legenda, a frase "O êxito na vida não se mede pelo que conquistas, mas pelo obstáculos que superas".

Globo Esporte