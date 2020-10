Monster Energy entra para o Rally dos Sertões

Reconhecida pelo lifestyle de atitude e personalidade, a Monster Energy está presente em diversas categorias do esporte nacional, buscando sempre elevar os atletas brasileiros com apoio e energia, e, dessa vez, a marca coloca suas garras na categoria UTV do universo off road, embarcando com a equipe Varela Can-Am Monster Energy na 28º edição do Rally dos Sertões.

O time escolhido pela Monster é tricampeão mundial na competitiva categoria UTV, e um dos mais favoritos ao título dos Sertões neste ano.

Nascidos entre a poeira das estradas, os irmãos Bruno, Gabriel e Rodrigo pilotam pela equipe, assim como o pai Reinaldo, que inspirou a paixão pelo automobilismo em sua família e coleciona vitórias importantes em sua carreira. Os filhos competem juntos praticamente desde o berço: Rodrigo, o filho mais velho, começou a correr com 7 anos de idade. Já Gabriel e Bruno, com apenas 4 anos de idade. "Uma família unida é capaz de atingir os melhores resultados". É assim que Gabriel Varela enxerga o sucesso da equipe.

O foco da marca é atingir o público que preza por conteúdos radicais: "Buscamos sair do convencional e inovar sempre. Além do Rally dos Sertões, estamos presentes em diversas categorias de Motor Sports e Action Sports, porque acreditamos na autenticidade e na verdade que eles representam." Explica o Diretor de Marketing Leonardo Gayer.

O investimento da marca norte-americana no esporte já acontece em algumas equipes dos Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Espanha e Suécia.

Edição Histórica

Nesta edição do Rally dos Sertões a produção do evento tem início em São Paulo, no dia 30 de outubro, e termina no Maranhão, dia 07 de novembro. Além das rotas alteradas por conta da pandemia, o evento contará com seis bolhas no decorrer do trajeto para garantir a segurança dos competidores e da equipe de produção do evento.

Outra novidade são as personalidades que competirão dentro da estrutura da equipe: Nelson Piquet, Alok e Alvaro Garnero vão estrear pela primeira vez no Rally dos Sertões e terão como coach o tricampeão mundial Reinaldo Varela.