Lando Norris se desculpa por comentários sobre Stroll e Hamilton: "Fui estúpido"

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)





De cabeça mais fria após a 12ª corrida da F1 em 2020 , Lando Norris usou as redes sociais, nesta terça-feira, para se desculpar por comentários feitos a respeito de Lance Stroll e Lewis Hamilton no GP de Portugal.

- Preciso pedir desculpas. Fui estúpido e descuidado com algumas coisas que disse recentemente na mídia e em entrevistas, além de não respeitar certas pessoas da maneira apropriada. Não sou esse tipo de pessoa, então saiba que devo me desculpar com eles, mas também com todos que estão lendo / ouvindo. Desculpe - publicou ainda pela manhã.

Críticas a Stroll e reclamação pelo rádio

A série de comentários de Norris começou após ao acidente com Lance Stroll no GP de Portugal (veja no vídeo abaixo). O canadense tentou uma ultrapassagem por fora e a dupla colidiu. A direção de prova puniu o piloto da Racing Point pelo incidente. Norris reclamou muito pelo rádio, ao ponto de pedir desculpas ao time pelo desabafo. Em entrevistas após à corrida, Lando criticou abertamente Stroll.

- Eu não sei o que ele estava fazendo, de verdade. Ele foi para a esquerda (lado de fora), o que me deixou bastante surpreso, já que ele poderia ter ido por dentro. Eu estava ao lado dele e aí, do nada, ele faz a curva. Claramente, ele não aprendeu nada com o que aconteceu sexta-feira (acidente com Verstappen no mesmo local), mas parece que ele não aprende com as coisas que faz. Acontece direto com ele, então na próxima, eu só preciso me certificar de ficar longe dele - dispara.

Declarações sobre o recorde de Hamilton

Mais tarde, já nas entrevistas pós-corrida, o piloto foi entrevistado pelo repórter Marcelo Courrege (vídeo abaixo) e minimizou os recordes e números do compatriota Lewis Hamilton, que se tornou o maior vencedor de Grandes Prêmios na história da Fórmula 1, com 92 triunfos.

- Estou muito feliz por ele, nada mais. Isso não significa nada para mim, realmente. Basicamente, ele está em um carro que deve vencer todas as corridas. Ele precisa superar um ou dois pilotos, é isso. Sendo justo com ele, ele está fazendo o trabalho que tem de ser feito - afirmou.

Norris ocupava a sétima posição na corrida em Portimão antes do acidente com Stroll na 18ª volta. O choque fez com que Lando perdesse diversas posições, principalmente pelo fato de o britânico ter sido obrigado a parar nos boxes pela segunda vez para reparos em sua McLaren. O piloto ocupa o sétimo lugar na tabela do Mundial de Pilotos, com 65 pontos. O companheiro, Carlos Sainz, é o décimo, com 59 pontos.

A próxima etapa da Fórmula 1 2020 será disputada já no próximo fim de semana. O GP da Emília Romana está marcado para o autódromo de Imola, na Itália.

Globo Esporte