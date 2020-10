Fábio Santos negocia rescisão com o Atlético-MG, tem acerto com o Corinthians e fica perto de voltar

(Foto: Pedro Souza/ Atlético-MG)







O lateral-esquerdo Fábio Santos deve trocar o Atlético-MG pelo Corinthians. O jogador de 35 anos tem contrato com o Galo apenas até dezembro deste ano e recebeu uma proposta do Timão. A tendência é de que o clube mineiro libere o jogador.

Se conseguir a rescisão, Fábio chegará sem custos ao Corinthians. Justamente o modelo de negócio mais usado pela diretoria nas contratações recentes. O venezuelano Otero e o equatoriano Cazares deixaram o Atlético-MG rumo ao Timão em negociações sem custos extras.

Ao ge, uma pessoa ligada à presidência do Galo confirmou que há, sim, a possibilidade de liberação do jogador sem custos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back. A diretoria do Timão já foi procurada, mas ainda não quis se pronunciar.

Com enorme identificação com o clube do Parque São Jorge, Fábio Santos foi jogador do Corinthians de 2011 a 2015. No Timão, conquistou os títulos mais importantes da história do clube: a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

É também campeão brasileiro (2011), campeão paulista (2013) e campeão da Recopa Sul-Americana (2013) pelo Corinthians.

Ele chega em momento de baixa técnica de Sidcley. O lateral foi usado em partida contra o Ceará, não encontrou no jogo contra o Santos, mas não é titular desde 30 de agosto. O titular da posição é Lucas Piton, vindo das categorias de base.

Sidcley está emprestado pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, até dezembro. O valor de compra fixado é de cerca de 5 milhões de euros (R$ 33 milhões). Parte desse valor é pagamento do empréstimo. O jogador não ficará no clube.

Fábio Santos chegou ao Atlético em 2016, após sair do Cruz Azul, no México. Foi contratado para substituir Douglas Santos e titular absoluto da equipe até a chegada de Guilherme Arana, em 2020. Perdeu espaço no time. Não há perspectiva de renovação.

Na atual temporada, o jogador tem 13 jogos e dois gols. Ao todo, são 20 gols em 216 jogos. Ele virou batedor oficial de pênaltis do Galo em 2017, tendo errado apenas um chute em 20 cobranças. O lateral foi campeão mineiro de 2017 e 2020.

Globo Esporte