Após saída de Luxa, Andrey Lopes comandará o Palmeiras no jogo contra o Fortaleza

Com a demissão de Vanderlei Luxemburgo confirmada, o Palmeiras será comandando no próximo domingo, contra o Fortaleza, pelo auxiliar-técnico Andrey Lopes, que faz parte da comissão permanente do clube.

No fim do ano passado, ele dirigiu a equipe em duas partidas, após a saída do então treinador Mano Menezes. Conquistou duas vitórias, contra Goiás e Cruzeiro.

Foi sob comando de Andrey Lopes que Gabriel Veron teve as primeiras chances no time profissional, justamente nessas duas partidas. Ele marcou dois gols.

Andrey está no Palmeiras desde 2017. Conhecido como "Cebola", ele fez parte da comissão técnica da seleção brasileira quando Dunga era o treinador.

