Özil desabafa após não ser inscrito pelo Arsenal na Premier League e Liga Europa: “Decepcionado”

O meia Mesut Özil foi às redes sociais para expressar sua “profunda decepção” com o técnico do Arsenal, Mikel Arteta. O treinador espanhol, que já não tinha inscrito o jogador alemão da Liga Europa, também o deixou fora da lista do Campeonato Inglês.

Özil, de 32 anos e com contrato até junho de 2021, optou por falar publicamente depois que as chances de jogar pelos Gunners novamente parecem ter sido destruídas para sempre. Veja abaixo o comunicado na íntegra do meia, que não joga desde o dia 7 de março, quando foi titular e deu uma assistência na vitória de 1 a 0 sobre o West Ham pela Premier League.

“Esta é uma mensagem difícil de escrever aos fãs do Arsenal pelos quais joguei nos últimos anos. Estou profundamente decepcionado com o fato de não ter sido inscrito para a temporada da Premier League. Ao assinar meu contrato em 2018, prometi minha lealdade ao clube que amo, o Arsenal, e me entristece que isso não tenha sido correspondido. Como acabei de descobrir, é difícil conseguir lealdade hoje em dia. Sempre tentei manter a certeza, semana após semana, de que talvez haja uma chance de voltar ao time em breve. É por isso que fiquei em silêncio até agora.

Antes da pausa para pandemia, estava muito feliz com o desenvolvimento do nosso novo técnico Mikel Arteta – tivemos uma relação positiva e eu diria que minhas performances foram muito boas. Mas então as coisas mudaram, de novo, e eu não consegui mais jogar pelo Arsenal.

O que mais eu posso dizer? Ainda me sinto em casa em Londres, ainda tenho muitos bons amigos nesta equipe, e ainda sinto uma forte conexão com a torcida deste clube. Não importa o que aconteça, vou continuar lutando pela minha chance e não vou deixar minha oitava temporada no Arsenal terminar assim. Posso prometer a você que esta decisão não mudará nada em minha mentalidade - vou continuar a treinar da melhor maneira que puder e sempre que possível usar minha voz contra a desumanidade e pela justiça”.

Dono do salário mais alto do clube, o meia se recusou a reduzir os vencimentos recebidos durante a pandemia de coronavírus. O salário semanal chega a 350.000 libras (cerca de R$ 2,5 milhões). Recentemente, o jogador se ofereceu para pagar o salário do Gunnersaurus, mascote do Arsenal demitido por conta de cortes de gastos.

Além do Campeonato Inglês e a Liga Europa, o Arsenal disputa a Copa da Liga Inglesa. O regulamento deste campeonato, porém, tem restrições para inscrever jogadores. Fora da Premier League e não sendo parte do time sub-21 do clube, o alemão não se enquadraria nas regras da Copa.

