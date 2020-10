Özil se oferece para bancar salário de funcionário mascote do Arsenal demitido

(Foto: Reprodução / Twitter)





O meia Mesut Özil, que não joga pelo Arsenal desde o dia 7 de março, foi às redes sociais nesta terça-feira para tentar salvar o emprego de Jerry Quy, funcionário responsável pelo Gunnersaurus, mascote do clube inglês, demitido na última segunda-feira.

Dono de um dos maiores salários do Arsenal, o alemão prometeu pagar todo o salário de Jerry, presente no dia a dia do clube há 27 anos.

- Fiquei tão triste que Jerry Quy, também conhecido como nosso famoso e leal mascote Gunnersaurus e parte integrante do nosso clube, foi demitido após 27 anos. Sendo assim, estou me oferecendo para reembolsar o Arsenal com o salário integral do nosso grande 'cara verde' enquanto eu for jogador do Arsenal para que Jerry possa continuar seu trabalho que ele tanto ama – escreveu o Özil nas redes sociais.

O site “The Athletic” deu a notícia da saída do funcionário na última segunda-feira como uma manobra do Arsenal para cortar custos, uma vez que os jogos estão sendo realizados sem torcida por conta da pandemia do coronavírus.

Globo Esporte