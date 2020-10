Ponto de Opinião: Corinthians herda uma administração irresponsável e paga com o futebol em campo

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 1, em casa, pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (18) mostra como o Corinthians herdou uma administração irresponsável, que não soube fazer contratações no mercado, e peca pelo erro constante. A administração de Andrés Sanchez é péssima vista pelos resultados em campo e fora dele.

O time não inspira força jogando contra times mais organizados como o próprio Flamengo, e até mesmo time em ascensão, como foi o caso do São Paulo dentro do Brasileiro. Sofreu para vencer o Athletico-PR, que também passa por uma instabilidade em campo, e não mostra sinais evidentes de reação.

Vagner Mancini precisa tirar “leite de pedra” deste time. Nem mesmo o goleiro Cássio, tão elogiado em momentos mais dourados do clube, hoje mostra um bom futebol. O atleta precisa esquentar um pouco o banco de reservas, visto que Walter vem mostrando mais segurança debaixo do gol.

O futebol do clube paulista é resultado de uma péssima administração de Sanchez, que se preocupou com o naming rights da arena e não conseguiu montar um elenco decente. Arrisco a dizer que o ex-técnico do clube Thiago Nunes foi, na avaliação recente, um péssimo negócio para o clube. Tentou fazer uma revolução dentro do clube que não deu certo e agora, já sem o treinador, paga pela desorganização.

O cenário é de queda iminente, mas existem clubes bem mais desorganizados, mas que podem pensar melhor. O Corinthians precisa de mudanças urgentes ou 2021 será mais uma vez lutando na segunda divisão nacional.