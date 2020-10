Ponto de Opinião: Mancini terá um grande desafio comandando o Corinthians

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





Vagner Mancini foi anunciado como novo técnico do Corinthians. Deixando o Atlético-GO, o treinador agora terá uma difícil tarefa: organizar um elenco que não mostra inspiração e nem força para alcançar posições melhores dentro do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista tem problema em todos os setores. O goleiro Cássio se mostra o mais forte dentro do time titular, mas não pode ser sempre o salvador do jogo (que, aliás, as vezes aceita uns gols que fica complicado defender).

Algo interessante desse elenco é com relação a defesa. Danilo Avelar é muito instável na posição de zagueiro. Tem feito gols quando é acionado em lances de bola parada, mas vem mostrando dificuldades como defensor. Acho que retornar a lateral poderá ser uma opção.

Gil também não pode ser o salvador. Precisa de um companheiro de zaga a altura e ter um substituto a altura. O alvinegro tem dificuldades de montar um time competitivo e não mostra inspiração com o que tem de banco. Ramiro e Luan são opções que precisam mostrar futebol. Estão bem abaixo do que podem mostrar e ainda não se encaixaram no time.

Jô também precisa melhorar e precisa voltar a marcar gols. Boselli corre o risco de sair do time e deixar um grande vazio como uma boa opção para o ataque. O clube precisa de gols, acertar a pontaria e não se perder mais dentro de campo. O jogo com o Ceará mostrou claramente como o time está perdido.

Mancini tem um grande desafio e não vai ser fácil com o elenco que tem. Resta acreditar que o time pode melhorar, já contra o Athletico-PR. Será que veremos o time voltar a vencer ou será mais um ano complicado para o clube?