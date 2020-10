Por atraso de salários, comissão e jogadores do São Caetano não disputarão rodada da série D

Por Redação Blog do Esporte





O São Caetano não deve entrar em campo neste sábado, contra o Pelotas, pela série D do Campeonato Brasileiro. Jogadores, comissão técnica e funcionários afirmam que estão com os salários atrasados e não disputarão a partida em forma de protesto.

Campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista deste ano, a equipe agora passa por uma crise interna. De acordo com o diretor de futebol do clube, Márcio Griggio, em entrevista ao Estadão, afirmou que o time precisava de “cortes” e “reduzir a folha salarial”.

A equipe paulista está no grupo 8 da competição nacional com 5 pontos em sete jogos, sendo uma vitória, dois empates e quatro derrotas. A equipe ainda tem um jogo atrasado a ser feito contra o Novorizontino, líder do grupo com 15 pontos.

Jogadores, comissão e funcionários emitiram uma nota nesta sexta-feira (23) explicando a situação e que não participarão da disputa. A equipe poderá sofrer alguma punição por parte da CBF pelo possível WO neste sábado, que acontecerá no Anacleto Campanella.

Confira a nota oficial emitida pelos atletas: