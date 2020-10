Reformulação do Inglês proposta por Liverpool e United é vetada por unanimidade

A Premier League bateu o martelo em relação às mudanças propostas por Manchester United e Liverpool para reformular o Campeonato Inglês. Em comunicado oficial, a liga afirmou que o projeto "Big Picture" foi desaprovado com unanimidade.

Segundo o jornal “Telegraph”, o projeto estruturado pelos dois gigantes europeus visava, entre outras coisas, a redução de clubes na competição (20 para 18 integrantes), o aumento das receitas da segunda divisão e cortes de copas nacionais.

"Todos os 20 clubes da Premier League concordaram hoje por unanimidade que o projeto "Big Picture" não será aprovado ou continuado pela Premier League ou pela FA (entidade que controla o futebol na Inglaterra)"

- Os acionistas da Premier League concordaram em trabalhar juntos como um coletivo de 20 clubes em um plano estratégico para as estruturas futuras e financiamento do futebol inglês, consultando todas as partes interessadas para garantir uma pirâmide de futebol vibrante, competitiva e sustentável - escreve a Premier League, no comunicado.

Um dos pontos principais da proposta era um status especial para os nove clubes há mais tempo na Premier League. A liga contestou o pedido, garantindo que "os clubes trabalharão de forma colaborativa, em um processo aberto e transparente, com foco na estrutura da competição, calendário, governança e sustentabilidade financeira".

Na reunião que antecedeu o comunicado, ficou acordado, ainda, que será disponibilizado um pacote de resgate para garantir que os clubes da segunda e terceira divisão não encerrem as atividades em virtude do impacto financeiro gerado pela pandemia de coronavírus, e que sejam capazes de concluir a temporada 2020/21.

- Esta oferta consistirá em concessões e empréstimos sem juros totalizando mais de 50 milhões de libras além dos 27,2 milhões em pagamentos de solidariedade já adiantados este ano, totalizando 77,2 milhões - explica a Premier League.

Antes da decisão, o governo britânico e a Football Supporters Association, entidade que cuida dos interesses dos torcedores ingleses, também haviam condenado o projeto.

Globo Esporte