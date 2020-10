Presidente do Grêmio cita mudança na escala do VAR e explica pedido de anulação de jogo

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., explicou o pedido do clube de anulação da partida contra o São Paulo, no último sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão. O mandatário tricolor classificou a arbitragem de Rafael Traci como "desastrosa" no empate em 0 a 0, mas a principal reclamação é de uma reunião do São Paulo com a CBF, que resultou na troca da escala do VAR da partida no Morumbi.

O encontro citado por Bolzan ocorreu na última quinta-feira. O clube paulista, representado pelo diretor de futebol Raí e o gerente executivo Alexandre Pássaro, teve uma conversa com Leonardo Gaciba, chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, para falar sobre lances em que se sentiu prejudicado pelas arbitragens.

Após a reunião, ficou definido que Rafael Traci, árbitro de vídeo na derrota do São Paulo para o Atlético-MG, seria mantido como juiz de campo contra o Grêmio. Mas o responsável pelo VAR, Rodolpho Toski Marques, acabou substituído por Elmo Alves Resende Cunha. Marques foi criticado pelo São Paulo pela atuação no empate por 3 a 3 com o Fortaleza, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

– O Grêmio nesse momento examina a possibilidade de fazer um processo investigativo do que efetivamente aconteceu na reunião do meio da semana entre o São Paulo e membros da CBF, examina saber o conteúdo, examina saber o resultado, porque daquela reunião resultou a troca da arbitragem, em parte, para a partida de Grêmio e São Paulo – disse Romildo em vídeo enviado à RBS TV.

Segundo Romildo, dependendo dessa investigação, é possível pedir a anulação da partida. O clube sabe que dificilmente terá sucesso com esse pleito, mas quer marcar posição na CBF.

– Nessas condições, fazendo o processo investigando e resultando numa situação, claro que cabe a anulação da partida. Mas é um processo preliminar, de exame dos procedimentos legais. E é exatamente esse conteúdo que a gente vai examinar nesse momento. Fica uma névoa, e principalmente um sintoma muito claro de que a reunião e a consequência da partida pela arbitragem. Nitidamente houve um prejuízo claro, danoso e muito manifesto ao Grêmio por conta da desastrosa arbitragem que aconteceu na partida entre Grêmio e São Paulo neste sábado – completou Romildo.

A reportagem ainda não conseguiu contato com o Leonardo Gaciba para comentar o caso.

Dentro de campo, o Grêmio reclama de pelo menos quatro lances no empate contra o São Paulo: dois pênaltis que não teriam sido marcados, um em Pepê no primeiro tempo e outro em Geromel no segundo (veja os dois lances abaixo), além de faltas em Alisson e Luiz Fernando que deveriam resultar em expulsões dos jogadores do São Paulo.





Globo Esporte