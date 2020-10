PSG apresenta terceiro uniforme para a temporada em parceria com Jordan

O Paris Saint-Germain apresentou nesta terça-feira o seu terceiro uniforme para a temporada 2020/21 em parceria com a marca Jordan. A grande novidade é a cor vinho predominante, com detalhes em branco e preto nas mangas e também dourado nos emblemas – em homenagem ao 50º aniversário do clube.

Segundo comunicado no site oficial do PSG, trata-se de “uma combinação de cores quentes e atemporais que comprovaram o seu valor desde os anos 90, desde pisos de basquete a campos de futebol, pódios em Nova York, Londres, Milão ou mesmo em Paris”.

O novo design foi inspirado no Air Jordan VII, inaugurado pelo astro do basquete Michael Jordan no All Star Game em 1992.

Globo Esporte