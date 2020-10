(Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)





Ramon Menezes não é mais o técnico do Vasco. O clube optou nesta quinta-feira pela demissão do treinador após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, na quarta-feira, em Salvador, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Vasco anunciou a informação por meio de um curto comunicado em seu site oficial:

"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto".

O ge apurou que a decisão pegou os jogadores de surpresa e causou revolta em parte do elenco vascaíno. Além de Ramon, comunicado do caso em uma reunião em São Januário, deixam o clube o auxiliar técnico Thiago Kosloski e o preparador físico Leo Cupertino.

A busca pelo novo técnico está em andamento. No começo desta tarde, o diretor executivo André Mazzuco e o o diretor Antônio Lopes estiveram juntos em São Januário. Não está definido, por exemplo, quem comandará o time diante do Flamengo, sábado, pelo Brasileirão. Caso ninguém seja contratado até a data da partida, a tendência é de que Júnior Lopes, auxiliar permanente do clube e filho de Antonio Lopes, o coordenador técnico, lidere o time.

Treino regenerativo em hotel

Pela programação do clube, definida antes da saída de Ramon, a tarde é de treino regenerativo em um hotel na Barra da Tijuca - o clube o usa por vezes para algumas atividades, afinal, o da concentração de véspera dos jogos fica na Zona Sul. Nesta sexta, a atividade foi transferida de São Januário para a sede da Aeronáutica, na parte da tarde.

Sob o comando de Ramon, o Vasco vivia um momento delicado na temporada. No Brasileirão, competição em que a equipe chegou a ser líder nas primeiras rodadas, já são quatro partidas sem vitória - seis contando as duas da Copa do Brasil. No momento, o time está em décimo lugar, com 18 pontos.

Outro resultado determinante para o mau momento foi a eliminação na Copa do Brasil ainda na quarta fase diante do Botafogo. O Vasco perdeu o clássico pro 1 a 0 no jogo de ida e empatou sem gols na volta, em São Januário.

Anunciado como substituto de Abel Braga no dia 30 de março deste ano, Ramon Menezes deixa o Vasco depois de pouco mais de seis meses no comando e 16 partidas disputadas (2 pelo Carioca, 2 pela Copa do Brasil e 12 pelo Brasileirão). Ao todo, foram oito vitórias, três empates e cinco derrotas.

Auxiliar agradece oportunidade

Em seu perfil em uma rede social, o auxiliar Thiago Kosloski agradeceu a oportunidade e lamentou ter tido o trabalho interrompido. Destacou que o aproveitamento era de 52%.

Globo Esporte