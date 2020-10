Razer anuncia maior torneio regional de eSports da América Latina

Após o sucesso do primeiro Razer Invitational, realizado no Sudeste Asiático em julho de 2020, a Razer, marca líder global em estilo de vida gamer, expande a competição de eSports, anuncia o Razer Invitational - América Latina e segue firme na missão de consolidar uma plataforma inclusiva de competições para jogadores de esportes eletrônicos de todos os níveis, de amadores a profissionais, que poderão competir e ainda representar seus países.

"Com o Razer Invitational - Sudeste Asiático, recebemos enorme apoio de dez países, que participaram com mais de 500 times e 3.500 atletas", disse Zuber Mohammed, diretor de Marketing da Razer. Agora estamos expandindo o Razer Invitational a outras regiões do planeta para dar a mesma oportunidade a jogadores amadores e profissionais, descobrir mais talentos individuais e incutir em cada um o sentimento de orgulho de representarem suas nações em torneios de eSports".

Impulsionando os eSports na América Latina às alturas

Com rica diversidade cultural e rápido crescimento no mercado de games, a América Latina está repleta de talentosos jogadores de esportes eletrônicos ainda não descobertos. Com o Razer Invitational - América Latina, a Razer pretende oferecer mais oportunidades para os atletas da região competirem, além de trabalhar lado a lado com a comunidade e desenvolvedores de jogos.

Previsto para ser o maior torneio regional do ano, o Razer Invitational - América Latina reunirá seis países: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai e Uruguai. As competições serão realizadas em quatro das mais populares modalidades da região: Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile (PUBGM) e League of Legends (apenas para jogadores do Brasil).

A Razer também tem como objetivo proporcionar uma grande experiência para o público on-line e vai realizar streams de alta qualidade em idiomas locais para os fãs aproveitarem as partidas ao máximo e curtirem cada jogada dos talentosos competidores da região. A audiência também pode esperar por partidas em alto nível das seleções de cada país pelas lives transmitidas nos canais sociais da Razer, tanto no Facebook quanto na Twitch. Mais informações sobre como assistir serão reveladas em breve.

As inscrições para as três categorias do Razer Invitational - América Latina comum a todos os países começam em 2 de novembro de 2020 e as qualificatórias serão disputadas a partir de 28 de novembro, com playoffs acontecendo entre 3 e 20 de dezembro. Já as qualificatórias de League of Legends, exclusivas para o Brasil, acontecem em 21 e 22 de novembro, seguidas dos playoffs de 27 a 29 de novembro. O torneio será disputado totalmente on-line.

Informações sobre inscrições e agendamentos para as qualificatórias serão postadas no site oficial do Razer Invitational - América Latina: http://www.razer.com/razer-invitational/latam.