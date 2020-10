Real Madrid se recupera e vence clássico contra o Barcelona no Camp Nou

Convém não duvidar do Real Madrid. Depois de duas derrotas decepcionantes em casa, para Cádiz e Shakhtar, o gigante se recuperou com um dos melhores cenários. Não só jogou bem, como venceu o clássico contra o Barcelona, por 3 a 1, no Camp Nou, neste sábado, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. Valverde, Sergio Ramos e Modric marcaram para os visitantes, enquanto Ansu Fati chegou a deixar o jogo empatado no primeiro tempo.

É justo dizer que o Real Madrid foi melhor em campo. Foi quem criou mais chances (em finalizações, 15 a 10), embora o cenário tenha sido de trocação por muito tempo. O placar foi aberto aos cinco minutos, com Valverde aproveitando passe de Benzema e espaço nas costas de Busquets. Ansu Fati empatou na sequência após cruzamento de Alba. Na etapa final, Coutinho desperdiçou grande oportunidade com o 1 a 1, e então Lenglet cometeu pênalti infantil em Sergio Ramos. O zagueiro recolocou o Real na frente aos 18. Nos acréscimos, depois de Neto brilhar, Modric fechou a conta.

A vitória jogou o Real Madrid para a primeira colocação, com 13 pontos, embora possa ser ultrapassado por Real Sociedad e Villarreal no domingo. O Barça está em 10º, com sete pontos.

Aos 14 minutos do segundo tempo, num escanteio despretensioso, Lenglet puxou a camisa de Sergio Ramos. A arbitragem confirmou a penalidade com o auxílio do VAR, e o capitão recolocou o Real Madrid em vantagem. O Barça praticamente não criou depois disso.

Se jogou mal mais uma vez, o Barcelona pelo menos está vendo nascer uma estrela. Com 17 anos e 356 dias, Ansu Fati se tornou o mais jovem a marcar no clássico contra o Real Madrid. O jovem é o artilheiro do time na temporada, com cinco gols, e não merece sair do time titular.

Messi cobrou falta na barreira, viu Courtois fazer uma grande defesa no primeiro tempo, mas não balançou as redes. E assim ampliou o seu jejum no clássico para seis jogos. A última vez que marcou foi em maio de 2018, no empate por 2 a 2 - quando Cristiano Ronaldo ainda atuava pelo Real Madrid. Ele é o artilheiro do confronto com 26 gols em 44 jogos.

