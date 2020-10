Regido por LeBron, L.A. Lakers tenta superar o Heat para igualar recorde de títulos dos Celtics

(Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)





Com Bam Adebayo de volta ao Miami Heat na última terça-feira, os Lakers viram o sarrafo subir no jogo 4. LeBron James guiou o ataque, Anthony Davis defendeu como nunca, Jimmy Butler e Tyler Herro tiveram ótimas atuações, e o que se viu foi um jogão bastante equilibrado. No fim, quem saiu de quadra comemorando a vitória foi o Los Angeles, que ao abrir 3 a 1, ficou a uma vitória do título.

No jogo 5, o Heat tentará se superar para seguir sonhando, mas encontrará pela frente uma dupla de superastros motivada para dar à franquia da Califórnia um título emblemático num ano marcado pela trágica morte de Kobe Bryant. Você acompanha todos os detalhes da partida a partir das 22h, em tempo real, na cobertura do ge.

A agenda da série

(1º Oeste) Lakers 3 x 1 Heat (5º Leste)

Jogo 1: Lakers 116 x 98 Heat

Jogo 2: Lakers 124 x 114 Heat

Jogo 3: Heat 115 x 104 Lakers

Jogo 4: Heat 96 x 102 Lakers

Jogo 5: Sexta, 9/10, Lakers x Heat, 22h

Jogo 6*: Domingo, 11/10, Heat x Lakers, 20h30

Jogo 7*: Terça, 13/10, Lakers x Heat, 22h

O que está em jogo?

Para os Lakers

Uma vitória significa o título. E não será um título qualquer. Seria uma conquista que a franquia almeja oferecer à memória de Kobe Bryant, dedicando-a ao seu maior ídolo. LeBron James pode entrar para o hall de grandes lendas dos Lakers a terem sido campeões. Por fim, levantar a taça pode significar para o time californiano se igualar ao rival Boston Celtics como o maior campeão da liga, com 17 títulos.

Para o Heat

Uma vitória significa a sobrevivência nas finais e a continuação de um certo conto de fadas para o time da Flórida. Classificada aos playoffs em 5º do Leste, a equipe surpreendeu ao derrubar favoritos da Conferência como Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Se vencer, jogará a vida na partida 6 para tentar forçar o sétimo e decisivo embate.

No que ficar de olho

1 - Goran Dragic joga?

O armador Goran Dragic, um dos melhores jogadores do Heat, gerou expectativa na torcida poucas horas antes do jogo 4. O esloveno chegou a participar do aquecimento, deu uns arremessos, mas acabou ficando fora por sentir dores no pé esquerdo. Dragic teve uma ruptura na planta do pé e segue como dúvida para o jogo 5.

2 - A receita dos Lakers para segurar Butler

Depois de ver Jimmy Butler explodir para um triplo-duplo de 40 pontos no jogo 3, os Lakers precisavam de uma resposta no jogo 4. Davis foi o defensor primário de Butler. O ala marcou 11 pontos no primeiro quarto, e à medida que Davis ajustava seu approach defensivo, ia reduzindo a eficiência do craque do Heat. Somados os três quartos finais, Butler marcou os mesmos 11 pontos do quarto inicial. Vale ficar de olho na dinâmica do Los Angeles para segurar Davis no jogo 5.

3 - Controle dos rebotes ofensivos

No jogo 4, os Lakers venceram a batalha pelos rebotes (51 a 44). Foram nada menos que 10 rebotes ofensivos, o que representou 30% de recuperação dos seus arremessos errados. Numa final com tanto equilíbrio, esse pode ser um fator decisivo. Caso não consiga neutralizar essa eficiência do rival, o Heat ficará muito perto de se despedir da temporada.

4 - As escritas do 1º e do 3º quartos

O vencedor do primeiro quarto ganhou todos os jogos dessa série. Já os Lakers, têm um retrospecto de 56 vitórias e nenhuma derrota quando vão para o último quarto em vantagem no placar. E aí? Será que essas escritas serão mantidas?

5 - LeBron James ou Anthony Davis?

A uma vitória do título, os Lakers são favoritos no jogo 5. Diante do cenário em que o time seja campeão, quem será declarado o MVP das finais? LeBron ou Davis?

Globo Esporte