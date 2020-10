Santos anuncia demissões de funcionários em meio a reformulação de gestão

Por Redação Blog do Esporte





O Santos continua passando por uma grande reformulação de sua gestão, após o presidente Peres ser afastado do cargo. Uma dessas mudanças foi a demissão de funcionários nesta terça-feira (6).

A equipe emitiu uma nota oficial em seu site, mas não informou o número de profissionais dispensados. A equipe tenta controlar gastos após o escândalo envolvendo o último presidente.

Confira a nota oficial:

O Santos FC comunica que após avaliação e buscando as melhores práticas de gestão e sempre de forma transparente no período do presidente interino, Orlando Rollo, contando com a aprovação do Comitê de Gestão, deliberou o desligamento de profissionais que não se adequam ao atual modelo de gestão e organograma aprovados pelo CG.

O Santos FC deseja aos profissionais sucesso na sequência de suas carreiras e desafios e agradece pelo período em que estiveram desenvolvendo suas atividades profissionais no Clube.