Santos anuncia a volta de Robinho

Robinho está de volta ao Santos. O jogador, de 36 anos, assinará contrato com validade de cinco meses - até o fim do Campeonato Brasileiro. Em 2017, o atacante foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual na Itália.

- Aqui sempre foi a minha casa. Meu objetivo é ajudar dentro e fora de campo, e fazer o Santos FC voltar ao lugar mais alto, que é de onde nunca deveria ter saído. Sensação maravilhosa de poder voltar ao clube que me projetou para o futebol. Foi aqui onde eu cresci. Sempre sonhei em ser jogador e foi o Santos FC tornou tudo isso possível - disse Robinho, em texto no site do clube.

Robinho terá um salário simbólico de R$ 1.500,00, porém, com bônus de R$ 300 mil após dez jogos e mais R$ 300 mil depois de 15 jogos, valor a ser pago ao fim do vínculo. O Peixe terá a preferência para renovar com o atacante por mais um ano e sete meses.

O Santos anunciou Robinho com uma alusão à série "The Last Dance", que retrata parte da carreira de Michael Jordan no Chicago Bulls. O Peixe chamou o retorno do atacante de "The Last Pedal" (a última pedalada).

Clube e jogador chegaram a um acordo financeiro neste sábado, mas ainda precisavam da aprovação do Comitê Gestor, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. Reuniões de emergência foram realizadas para a liberação do acerto com o Rei das Pedaladas.

- O Santos FC vive um momento difícil financeiramente. Então essa é a hora de quem pode fazer alguma coisa. Eu quero ajudar o clube que sempre me deu tudo. O Santos FC já fez muito por mim e essa retribuição ainda é pouco. Vou jogar por um salário mínimo, mas o mais importante é estar aqui. Estou bem fisicamente e mentalmente, obviamente ainda falta um pouco de ritmo, mas isso com o tempo a gente vai evoluindo aos poucos - ressaltou.

O atacante, de 36 anos, já até foi ao CT Rei Pelé neste sábado. Várias fotos circularam nas redes sociais e grupos de mensagens com o jogador vestindo a camisa do Santos e posando para imagens ao lado do presidente Orlando Rollo.

O Santos precisa inscrever Robinho na CBF na segunda-feira, mesmo sendo feriado. Isso porque, na terça, passa a valer mais uma punição do clube na Fifa, agora por causa da dívida de US$ 3,4 milhões (R$ 18 milhões, de acordo com a cotação desta quarta-feira) com o Huachipato, do Chile, pela contratação do atacante Soteldo. O Peixe não poderá contratar jogadores novamente.

Cria da base, Robinho defenderá o Santos pela quarta vez. O atacante já disputou 246 jogos e marcou 109 gols pelo Peixe. Ele foi uma das estrelas do Alvinegro nas conquistas do Campeonato Brasileiro em 2002 e 2004.

O Rei das Pedaladas ainda voltou por mais duas vezes (2010 e 2014), quando conquistou o Paulistão (2010 e 2015) e a Copa do Brasil (2010).

- Torcida do Peixão, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. Isso me deixa com muito orgulho. Tenho memórias maravilhosas aqui dentro. Pode ter certeza que vou dar o meu melhor para ajudar o Santos FC dentro e fora de campo - concluiu Robinho.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual na Itália. De acordo com a sentença o crime ocorreu em 22 de janeiro de 2013, ao lado de outros cinco homens, e a vítima é de origem albanesa. A condenação saiu em 2017, quando o atacante já havia deixado o futebol italiano – ele defendia o Atlético-MG à época.

