Santos e Porto trocam contratos, e detalhes separam Lucas Veríssimo do clube português

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





Dirigentes de Santos e Porto e representantes de Lucas Veríssimo já trocaram contratos e estão na iminência de acertar a transferência do zagueiro para o clube europeu, que pagará 6,5 milhões de euros (R$ 43,1 milhões na cotação atual). A janela de transferências em Portugal se encerra à meia-noite desta terça-feira, no horário local.

Todas as partes se acertaram antes da confecção do documento, que prevê o pagamento de 50% do valor à vista, e o restante em duas parcelas, no fim dos meses de abril e outubro de 2021.

Lucas Veríssimo esteve próximo do Benfica, dirigido por Jorge Jesus e principal rival do Porto. Pela proximidade da eleição presidencial no Santos, prevista para dezembro, a venda precisa ser aprovada pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, determinação do Artigo 91 do Estatuto Social, como explicaram os setoristas do clube paulista no ge, Bruno Giufrida e Gabriel dos Santos (clique aqui e leia a matéria).

Em dificuldades financeiras e proibido de registrar novos jogadores por causa de uma dívida de 4 milhões de euros com o Hamburgo, o Santos precisa negociar um jogador e, desde o primeiro semestre, Lucas Veríssimo é o favorito do mercado. Em março, ele passou a trabalhar com os empresários Paulo Pitombeira e Marcelo Pettinatti, que levaram a oferta do Porto à direção.

Atualmente, Cuca tem à disposição para a posição Luan Peres, Luiz Felipe, recuperado de lesão, os jovens Alex e Wagner Leonardo, além do improviso do volante Alison, solução que tem se tornado frequente.

Globo Esporte