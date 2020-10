Stock Car adia uma das etapas de 2020 no Velocitta

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)







Por Redação Blog do Esporte





A Stock Car anunciou nesta quinta-feira (8) que adiou uma das etapas no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. Previsto para receber duas etapas, no autódromo no interior paulista agora só sediar a sétima etapa, no dia 18 de outubro.

Segundo a organização do campeonato, um problema relacionado a logística fez com que os organizadores reagendassem uma das etapas, que agora será disputada no dia 21 de novembro, em Goiânia. A categoria mantém as 12 etapas previstas para 2020.

“A Stock Car vem realizando suas provas seguindo um rígido protocolo de segurança sanitária aprovado junto das autoridades. O final de semana em Mogi Guaçu também contará com a quarta etapa da Stock Light”, informou a organizadora da Stock.

Veja como fica o final de semana no Velocitta, no dia 18 de outubro:

Sexta-feira, 16 de outubro

10h00 – 10h10 – Shakedown Stock Light

11h05 – 11h35 – 1º treino Stock Light – Grupo 01

11h45 – 12h15 – 1º treino Stock Light – Grupo 02

12h30 – 12h40 – Shakedown Stock Car

13h35 – 14h05 – 1º treino Stock Car – Grupo 01

14h15 – 14h45 – 1º treino Stock Car – Grupo 02

15h40 – 16h10 – 2º treino Stock Light – Todos os carros





Sábado, 17 de outubro

08h40 – 09h10 – 2º treino Stock Car – 1º Grupo

09h20 – 09h50 – 2º treino Stock Car – 2º Grupo

10h05 – 10h35 – 3º treino Stock Light – 1º Grupo

10h45 – 11h15 – 3º treino Stock Light – 2º Grupo

12h15 – 12h50 – Classificação Stock Car

13h05 – 13h20 – Classificação Stock Light

16h00 – Largada 4ª etapa Stock Light – Corrida 01, 30 minutos + 1 volta





Domingo, 18 de outubro

11h00 – Largada 7ª etapa Stock Car, Corrida 01 – 30 minutos + 1 volta

11h55 – Largada 7ª etapa Stock Car, Corrida 02 – 30 minutos + 1 volta

13h20 – Largada 4ª etapa Stock Light, Corrida 02 – 30 minutos + 1 volta





CALENDÁRIO 2020

7ª etapa – Velocitta, 18 de outubro

8ª e 9ª etapas – Curitiba, 07 e 08 de novembro

10ª e 11ª etapas – Goiânia, 21 e 22 de novembro

12ª etapa – São Paulo, 13 de dezembro