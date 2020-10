Tanque marca no 2º tempo, Comercial bate Linense e abre vantagem nas quartas

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)





O Comercial saiu na frente na disputa por uma vaga na semifinal da Série A3 do Paulista. Fora de casa, em Lins, no estádio Gilbertão, o Leão do Norte venceu o Linense por 1 a 0, com gol do centroavante Wesley Tanque, aos 34 minutos do segundo tempo. A partida de ida das quartas de final aconteceu no fim da tarde e início de noite deste sábado.

O próximo encontro entre Comercial e Linense está marcado para o domingo, 25, às 17h30, no estádio Palma Travassos. Para se classificar, o Elefante precisa vencer por dois gols de diferença. Se for por um gol, a decisão será nas penalidades. Ao Leão, basta o empate para avançar à semifinal da Série A3.

Com a vitória por 1 a 0 no Gilbertão, o Leão do Norte chegou a dez jogos de invencibilidade na Série A3. Dentro desta sequência, são oito vitórias e dois empates do time comandado pelo técnico Fahel Júnior.

O Comercial teve as melhores oportunidades durante os primeiros 45 minutos. Com investidas de Warlei e Pedro Henrique, o Leão chegou com perigo e deu trabalho ao goleiro Thiago Passos. Já o Linense, que buscava trabalhar a bola com passes rápidos, chegou com Jayme e Joãozinho em duas oportunidades, mas não conseguiu marcar.

Na segunda etapa, o Linense voltou melhor e aproveitou a perda de fôlego do Comercial. Com a entrada de Dimba no lugar de Felipe Hulk, para dar suporte a Joãozinho, o Elefante chegou com perigo ao ataque, mas não conseguiu furar a defesa comercialina. Percebendo a queda no ritmo da sua equipe, o técnico Fahel Júnior colocou Bruno Sabiá no lugar de Cesinha e foi dos pés do meia a jogada para o gol. Após receber passe pelo lado direito do ataque, Sabiá invadiu a área e colocou a bola na cabeça de Wesley Tanque, que testou firme para o fundo da rede e definiu o resultado em Lins, aos 34 minutos.

Globo Esporte