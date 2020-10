Técnico do Barcelona dá recado para Griezmann: "Quem manda é o treinador"

(Foto: Getty Images)







O Barcelona entra em campo neste sábado contra o Getafe, em jogo da sexta rodada do Campeonato Espanhol. Na entrevista coletiva de véspera, o técnico Ronald Koeman comentou as recentes declarações de Griezmann, após o jogo entre Croácia e França, em que o atacante disse que o treinador da seleção sabia "onde colocá-lo". O holandês revelou que conversou no mesmo dia com o seu jogador.

- Cada um tem o direito de dizer coisas. Sabemos que esse tipo de situação pode acontecer. Falei com o Griezmann ontem (quinta), não pelo o que disse. Falamos de posição e rendimento. Disse que busco o melhor para o time e penso que sua posição é pela direita, com liberdade. Expliquei porque não joga de ponta, que pode jogar de 10 ou 9. No final disse que decido eu o que é melhor para a equipe - disse.

Na temporada passada, Griezmann teve muitas dificuldades com o treinador anterior, Quique Setién, no que diz respeito ao posicionamento. O francês disputou 48 jogos em 2019/20, com 15 gols marcados e quatro assistências, desempenho considerado ruim se comparado aos tempos de Atlético de Madrid. Na atual campanha, foram três jogos até aqui e nenhum gol marcado.

Ronald Koeman procurou encerrar qualquer tipo de polêmica sobre o assunto e tratou de elogiar o comprometimento do atacante francês.

- Ele está fazendo o máximo que pode. Trabalhar forte, ser muito disciplinado e ter sorte em suas qualidades ofensivas. Mais uma vez, não tem problema discutir esse assunto. O treinador manda e o jogador tem que sacar o máximo rendimento - declarou.

"Não tenho nenhum problema com o Antoine. Meu trabalho é tirar o máximo de cada um"

O Barcelona está em sexto lugar na tabela do Campeonato Espanhol, com sete pontos. O líder é o Real Madrid, com 10.

Globo Esporte