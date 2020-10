Thiago Camilo aproveita punição a rival para conquistar primeira vitória na Stock Car em 2020

(Foto: Duda Bairros)





O sábado foi de quebrar tabu para Thiago Camilo. Após anotar a primeira pole na carreira no circuito de Cascavel, o piloto da A.Mattheis conquistou também a primeira vitória no ano, neste sábado, na corrida válida pela quinta etapa da Stock Car em 2020.

Camilo chegou a ser superado por Denis Navarro durante as paradas nos boxes, mas o piloto da equipe Cavaleiro acabou punido pela direção de prova por ter usado o botão de ultrapassagem na largada, o que é proibido, abrindo caminho para o primeiro triunfo de Thiago no ano.

- Eu sou um cara que sempre lutou pelos meus objetivos, ser campeão é um deles. Ainda vendo o meu pai correndo eu deixei isso claro para a família. Esse ano começou um pouco diferente, a gente reagiu e buscou. Eu estou muito feliz com o resultado e o trabalho da equipe. Grato por quem me apoia diante de momentos difíceis como os de agora - celebra o vencedor da prova.

Com o resultado, Camilo chegou ao seu 30º triunfo na Stock, se tornando o quinto mais vencedor da categoria. Se juntaram a ele no pódio o atual campeão, Daniel Serra, em segundo, e Allam Khodair, em terceiro.

Rodada dupla no domingo: a classificação está marcada para as 9h, com as duas provas válidas pela sexta etapa começando às 11h.

Na largada: os ponteiros mantiveram as posições, mas a confusão se deu no meio do pelotão. Nelson Piquet Jr. tocou em Julio Campos e perdeu o capô. Em seguida, Piquet foi acertado em cheio por Cacá Bueno e acabou espalhando óleo na pista. O trio acabou abandonando a prova.

Na segunda volta: após três pilotos (Gabriel Casagrande, Lucas Foresti e Pedro Cardoso) escaparem da pista num trecho sujo de óleo, perto de onde aconteceu a confusão inicial, a direção de prova promoveu a entrada do safety car para limpeza da pista. Dos três, apenas Casagrande foi obrigado a abandonar a prova.

Após a segunda largada, o pole Thiago Camilo disparou na liderança - até parar na 10ª volta, quando o primeiro lugar passou a ser de Denis Navarro, que apostou numa tática de menos combustível no reabastecimento, e herdou a posição durante a parada de Camilo no pit stop. Contudo, Navarro seria punido mais tarde após a direção de prova ter constatado que o piloto usou o botão de push na largada, o que é proibido pelo regulamento, abrindo caminho para a vitória tranquila do piloto da A.Mattheis.

Situação no campeonato

Com a vitória, Camilo saiu do sexto para o quinto lugar e entrou no grupo dos pilotos que usam lastro - um peso para diminuir a performance e tornar o campeonato mais competitivo. Confira o top 10.

Rubens Barrichello - 119 pontos

Ricardo Maurício - 118 pontos

Cesar Ramos - 114 pontos

Ricardo Zonta - 112 pontos

Thiago Camilo - 108 pontos

Allam Khodair - 90 pontos

Átila Abreu - 90 pontos

Rafael Suzuki - 85 pontos

Daniel Serra - 84 pontos

Nelson Piquet Jr. - 83 pontos

Globo Esporte