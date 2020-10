Thiago Neves celebra boa fase do time e primeira assistência no Sport: "Abraçado por todos"

Thiago Neves chegou ao Sport buscando dar a volta por cima após semanas conturbadas com a saída do Grêmio e a transferência frustrada para o Atlético-MG. Tornou-se titular imediato com Jair Ventura e, ao que parece, encontrou-se na Ilha do Retiro. Na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no último domingo, o meia-atacante concedeu a primeira assistência pela equipe e comemorou o momento nas redes sociais.

"Quando você é bem recebido, abraçado por todos e feliz no clube que está, não tem como as coisas darem errado. Muito feliz pela grande vitória e muito orgulhoso por fazer parte de um grupo de guerreiros como esse. Parabéns a todos."

Aos 22 minutos do segundo tempo, no entanto, ele terminou substituído se queixando de um desconforto muscular, explica Jair Ventura. O atleta ainda será reavaliado.

- Thiago acabou sentindo um incômodo ainda no primeiro tempo num chute que ele deu. Então, foi uma substituição por conta de um desconforto.

Em pouco tempo no Rubro-negro, Thiago Neves tornou-se o nome das bolas paradas da equipe. Não à toa, a assistência do meia-atacante para o segundo gol do Leão na partida saiu de uma cobrança de falta próxima à bandeirinha de escanteio. Na sequência, o volante Marcão acertou o cabeceio para o fundo das redes.

Ao se observar as estatísticas, os números mostram uma menor participação de Thiago Neves em relação ao confronto com o Corinthians, na semana passada. No que se refere às finalizações, por exemplo, ele fez uma tentativa contra o Bahia e três diante do clube paulista. Mas grandes chances do Sport contra o Tricolor saíram da criação do camisa 30.

Thiago Neves x Bahia

Uma finalização

33 passes

23 passes completos

Nove passes incompletos

Uma falta recebida

Thiago Neves x Corinthians

Três finalizações

47 passes

39 passes completos

Oito asses incompletos

Duas faltas recebidas

Um desarme

A finalização de Thiago Neves contra o Bahia aconteceu aos 32 minutos

Na ocasião, ele abriu para Patric, que devolveu o lance para o chute rasteiro do meia. A bola passou próxima da trave do goleiro Douglas. Aos sete, no entanto, também houve uma chance com cabeceio de Marcão, após cobrança de falta do camisa 30.

Globo Esporte