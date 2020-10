Tite corta Alisson, do Liverpool, por lesão no ombro, e convoca Ederson, do Manchester City

(Foto: Getty Images)







O técnico Tite cortou Alisson, do Liverpool, e convocou Ederson, do Manchester City, para a seleção brasileira. A CBF informou que o goleiro revelado pelo Internacional sofreu lesão em treinamento do Liverpool. Ederson, que atuou nesse sábado no empate por 1 a 1 com o Leeds United, retorna à seleção brasileira de Tite.

De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira masculina, a lesão é no ombro esquerdo de Alisson e o goleiro "não teria tempo suficiente de recuperação para o período de treinos e para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022."

Tite ainda tem em sua lista dois goleiros que atuam no futebol nacional. Weverton, do Palmeiras, e Santos, do Athletico. O palmeirense atuou nesse sábado, enquanto o atleticano joga às 16h, neste domingo, contra o Flamengo, no Maracanã.

É o segundo corte na lista original de Tite. Antes, Gabriel Jesus, do City, foi cortado por lesão - vai ficar afastado por três a quatro semanas - e Matheus Cunha, do Hertha Berlin, foi convocado.

A comissão de Tite sobe para Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, neste domingo à noite. Ainda neste domingo, Richarlison, do Everton, chega ao Rio e sobe para a Granja Comary. Mas a maior parte do grupo se apresenta entre segunda e terça-feira.

Na segunda-feira, será realizado o primeiro treino, marcado para amanhã às 16h.

Globo Esporte