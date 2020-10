Tite inclui Pedro e Bruno Henrique em lista de suplentes para jogos das Eliminatórias de novembro

(Foto: ROBERTO VINÍCIUS/AGAFOTO/ESTADÃO CONTEÚDO)





Com dois convocados por Tite - o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro -, o Flamengo ainda tem dois suplentes na seleção brasileira masculina principal. O técnico Tite deixou Pedro e Bruno Henrique na lista de suplentes. A dupla só será convocada em caso de corte na lista original.

A comunicação foi enviada ao Flamengo, divulgada no site da Ferj, reproduzida originalmente pelo site "Uol". A lista de suplentes ainda tem mais cinco nomes selecionados pelo treinador da Seleção.

Com nove gols no Brasileiro (atrás de Thiago Galhado, do Internacional, e de Marinho, do Santos, na tabela de artilheiro), Pedro, de 23 anos, vive grande fase no Flamengo. Ele já foi convocado por Tite anteriormente - ele ainda era do Fluminense, mas se lesionou e foi substituído por Richarlison, que se firmou na seleção brasileira.

Bruno Henrique, de 29 anos, foi convocado para amistosos logo depois da Copa América do ano passado. O Brasil enfrentou a Colômbia (2 a 2) e o Peru (perdeu de 1 a 0). O jogador rubro-negro jogou poucos minutos - foram 10 minutos em campo contra os colombianos e seis diante dos peruanos.

Globo Esporte