Tottenham Hotspur e Amazon lançam série sobre a temporada 2019-2020

Com uma longa e rica história de 118 anos desde sua fundação, o Tottenham Hotspur Football Club passou recentemente por uma transformação completa e tornou-se um dos principais clubes do mundo sendo sempre considerado a grandes feitos como, por exemplo, a participação na final da Liga dos Campeões de 2019.

Com o início da nova temporada, as expectativas são altas. Entretanto, os resultados em campo são decepcionantes e a equipe despenca na tabela de classificação da Premier League. O fato faz com que o presidente do clube, Daniel Levy, tenha que tomar uma difícil decisão: despedir Maurício Pocchetino.

Em seu lugar chega José Mourinho, um dos mais bem sucedidos treinadores do mundo.

A chegada de Mourinho inspira alguns dos maiores nomes do futebol atual como Delle Alli, Heumng-min Son e Harry Kane e os novamente reúne o elenco em busca de um objetivo comum: uma longa sequência de vitórias.

Mas logo de cara o português Mourinho enfrenta uma crise em diversas frentes que dificultam o reencontro da equipe com a rotina de vitórias: uma delas é a suspensão do sul-coreano Son. Outra é série de lesões que acomete algumas das principais peças do seu elenco.

Em busca de uma solução para os problemas, José Mourinho recorre à Academia (categorias de base) em busca de soluções. Somado a isso, ele aguarda por uma definição a respeito do futuro de Danny Rose e Christian Eriksen, dois dos seus jogadores mais experientes durante a janela de transferências que se abre em todo mês de janeiro.

A trama segue e Steven Bergwijn se torna a nova contratação do time. Mesmo com ele, a vida de José Mourinho não vai ser fácil já que o próximo adversário é ninguém menos do que o Manchester City, time de Pep Guardiola e atual campeão da Premier League.

Enquanto os jogos se sucedem, José Mourinho começa a virar a maré a seu favor e, desta forma, seus jogadores recuperam a confiança antes perdida.

Restando dois meses para o fim da temporada, o time, enfim, mostra-se equilibrado e se mantém vivo na disputa tanto da Champions League quanto na busca pelos primeiros lugares da Premier League.

O foco de José e do time está para as partidas cruciais que viriam pela frente, mas a pandemia global do Coronavírus chega também ao Reino Unido e ameaça encerrar toda a temporada do futebol.

Todos os nove episódios da série All or Nothing - Tottenham Hotspur vai estar disponível a partir da sexta-feira, dia 2 de Outubro, através de www.primevideo.com