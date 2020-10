Tottenham passa o trator no Manchester United em tarde de Kane e Son

O Old Trafford testemunhou mais um dia negativamente histórico para o Manchester United neste domingo. O Tottenham repetiu 1932 e aplicou a maior goleada do confronto com sonoros 6 a 1, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. E olha que foi de virada: Bruno Fernandes abriu o placar de pênalti, mas Son (duas vezes), Kane (duas vezes), Ndombélé e Aurier comandaram o massacre para o time de José Mourinho.

A derrota por 6 a 1 já havia acontecido para o Tottenham na temporada 1932/33, mas o placar é ainda mais lembrado pelo duelo contra o Manchester City na temporada 2010/11. O rival local do United, é claro, tirou uma casquinha nas redes sociais logo após o apito final. São as piores derrotas do Manchester United na Era Premier League (desde 1992).

O jogo já começou fora do padrão. Houve um pênalti com 30 segundos, convertido por Bruno Fernandes. O Tottenham, então, chegou aos sete minutos já na frente do placar, graças aos gols de Ndombélé e Son. E seguia melhor até talvez o lance capital: a expulsão de Martial aos 28 minutos. A partir daí o que se viu foi um massacre, com os Spurs aproveitando cada buraco na defesa e/ou falha individual. Kane, Son, Aurier e Kane (de pênalti por último) fecharam a conta. Além dos gols, Kane e Son deram uma assistência cada.

No meio de tantos gols, é claro que o Manchester United não pode colocar a culpa somente no fato de ter jogado com um a menos. Mas a expulsão de Martial deu o que falar. O árbitro Anthony Taylor mandou o francês para a rua direto por uma agressão a Lamela, mas não viu (e tampouco foi avisado pelo VAR) de que o argentino havia provocado o contato antes com a mão no rosto. Não houve força exagerada que justificasse o vermelho.

O Tottenham vai para a pausa da data Fifa com sete pontos em quatro rodadas, mas sete gols de saldo, o que o deixa à frente de Chelsea, Leeds e Newcastle numa provisória quinta colocação. O Manchester United, por sua vez, está em 16º, com três pontos em três jogos (sua primeira rodada foi adiada).

Globo Esporte