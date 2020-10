TV Cultura negocia para exibir a Fórmula 1 a partir de 2021

Por Redação Blog do Esporte





Com a saída da Globo da exibição da Fórmula 1 a partir de 2021, a categoria deve ser negociada com a TV Cultura. A emissora estatal negocia com a Rio Motorsports para ter a F1 em sua programação a partir do ano que vem. O SBT chegou a mostrar interesse, mas não avançou nas conversas até o momento.

As informações iniciais são da coluninha Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, que mostram que as tratativas da TV estatal do governo de SP e da responsável pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 são promissoras. A negociação não impede em um primeiro momento que a categoria seja negociada também com algum canal pago e/ou plataforma de streaming.

Anteriormente, o SBT mostrou interesse em ter a F1 em sua programação, mas os valores iniciais não animaram o canal de Silvio Santos. Entretanto, a emissora não descarta viabilizar o negócio para ter o esporte em sua programação.

A emissora de Silvio comprou os direitos de transmissão da Taça Libertadores e vem investindo no esporte em sua grade de programação. Nesta segunda-feira (26) estreou o programa esportivo Arena SBT, apresentado por Benjamin Back. O SBT também negocia com a Conmebol para exibir os jogos do São Paulo na Copa Sul-Americana.