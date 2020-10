Corinthians não será indenizado pela CBF por lesão de Mantuan defendendo a seleção sub-20

(Foto: André Durão)





O Corinthians não será indenizado pela CBF por conta da lesão do meia Gustavo Mantuan, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo atuando pela seleção brasileira sub-20. Ele será operado e deve levar de seis a oito meses para voltar a atuar.

De acordo com a Lei Pelé, a entidade convocadora deve ressarcir o clube pelo período em que o atleta estiver com a seleção e até que o jogador esteja apto a ser reintegrado à sua equipe.

Porém, neste caso de Mantuan, o Corinthians entende que esse ressarcimento não deve existir pois a convocação foi para um período de treinamentos e não uma data Fifa.

Procurado pelo ge, o Timão se manifestou por meio da seguinte nota:

– Não há nenhum tipo de indenização prevista em contrato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Sport Club Corinthians Paulista por conta da lesão sofrida pelo atleta Gustavo Mantuan enquanto servia a Seleção Brasileira Sub-20, pois a convocação foi para um período de treinos e amistosos e não de competição oficial da FIFA ou Conmebol. A CBF, como é de praxe, se colocou à disposição do Corinthians e do jogador para prestar toda a assistência necessária. No entanto, a cirurgia e o tratamento ficarão à cargo do clube.

A lesão de Mantuan aconteceu na última quarta-feira, quando ele defendia a seleção brasileira sub-20 em jogo-treino contra a equipe sub-23 do próprio Corinthians. Ele entrou no segundo tempo e ficou por 25 minutos em campo até sentir as dores, após um cruzamento.

Essa será a terceira cirurgia de Mantuan. Ele já havia rompido os ligamentos do joelho direito em 2017 e, posteriormente, do esquerdo em 2019.

Formado na base do Corinthians, o jovem vinha começando a ganhar chances como profissional. Ele disputou sete partidas pela equipe, e na semana passada, contra o Vasco, fez seu primeiro gol.

Globo Esporte