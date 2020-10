United e Liverpool lideram plano para grande reformulação do futebol na Inglaterra, revela jornal

(Foto: Getty Images)







O Manchester United e o Liverpool lideram uma iniciativa que promete fazer mudanças drásticas no futebol inglês, principalmente na Premier League. O chamado projeto "Big Picture" tem como propostas a redução do número de clubes do principal campeonato para 18 integrantes, o aumento das receitas da segunda divisão e cortes de copas nacionais. As informações foram reveladas neste domingo pelo jornal "Telegraph".

Em comunicado divulgado horas depois da reportagem, a Premier League criticou a proposta (veja mais abaixo). O projeto "Big Picture" tem como objetivo redesenhar o modelo de gestão da liga, dando mais poder para os maiores clubes.

Em contrapartida às diversas modificações no campeonato, em vigor desde 1992, a Liga de Futebol Inglesa (EFL), que organiza a segunda divisão e a Copa da Liga, receberia uma ajuda de 250 milhões de libras (mais de R$ 1,8 bilhão) para superar a crise da pandemia do coronavírus.

Por outro lado, haveria o fim do sistema de um voto por clube para as decisões da Premier League, e também da regra de 14 votos como o mínimo necessário para implementar qualquer mudança no regulamento do Campeonato Inglês.

Horas depois da divulgação da reportagem, a Premier League divulgou um comunicado sobre o tema. A liga ressaltou que “é a mais vista no mundo” e, para manter essa posição, “todos precisam trabalhar juntos”. A entidade, no entanto, se mostrou contrária às mudanças sugeridas e criticou a postura do presidente da EFL, Rick Parry, em apoiá-las.

– No ponto de vista da Premier League, o número de propostas individuais no plano publicado poderia ter um impacto prejudicial em todo o jogo e nós estamos decepcionados em quer que Rick Parry, presidente da EFL, deu seu apoio público – escreve a Premier League, no comunicado.

As principais propostas:

Status especial para os nove clubes há mais tempo na Premier League

Redução da Premier League de 20 para 18 clubes

100 milhões de libras para a federação inglesa

25% das receitas da Premier League e da segunda divisão para os 72 clubes profissionais da Inglaterra

Abolição da Copa da Liga Inglesa e da Supercopa da Inglaterra

Liga profissional de futebol feminino, independente da federação e da Premier League

Haveria duas promoções automáticas da Championship para a Premier League, mas o terceiro, quarto e quinto colocados na segunda divisão passariam a disputar um playoff com o 16º colocado da elite do Campeonato Inglês. O projeto também prevê o encerramento da Copa da Liga Inglesa e da Supercopa da Inglaterra.

De acordo com o conjunto de propostas, 25% das receitas anuais da Premier League iriam para os clubes da EFL. Além disso, 100 milhões de libras seriam para a Football Association (FA), a federação inglesa.

O documento com a proposta obtido pelo "Telegraph", chamado "Revitalização", tem a autoria do Fenway Sports Group, empresa que controla o Liverpool, com o auxílio do Manchester United, e também conta com o apoio dos outros integrantes do "Big 6" da Premier League: Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham.

De acordo com o "Telegraph", os nove clubes que há mais tempo disputam a Premier League, incluindo aí os seis maiores, mais Everton, Southampton e West Ham, ditariam todos os aspectos do campeonato e estariam livres para disputar uma versão expandida da Liga dos Campeões a partir da temporada 2024/25. A ideia é que o projeto "Big Picture" comece a valer em 2022/23.

Globo Esporte