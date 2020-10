Vagner Mancini deve ser anunciado como novo treinador do Corinthians

(Foto: Heber Gomes / Atlético-GO)



Por Redação Blog do Esporte





O técnico Vagner Mancini, que está no Atlético-GO, deve ser anunciado como novo treinador do Corinthians. A informação inicial foi publicada pelo UOL e replicada por portais como ESPN e GE. O técnico terá a missão de remodelar o elenco, após a derrota para o Ceará colocar o time paulista na zona de rebaixamento.

Mancini deve trazer para a comissão técnica o auxiliar Anderson Batatais, de 47 anos, além do analista técnico Cláudio Andrade. Ficarão na comissão o preparador físico Anselmo Sbragia e os preparadores de goleiros Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

A comissão de Mancini é aguardada em São Paulo durante a tarde desta segunda-feira. A estreia do treinador será diante do Athletico Paranaense, na quarta-feira, fora de casa, pela 16ª rodada do Brasileirão.