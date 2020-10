Vasco anuncia a contratação do técnico português Ricardo Sá Pinto: "Muito honrado"

O Vasco anunciou a contratação de Ricardo Sá Pinto como seu novo treinador em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira. O português de 48 anos, que vestiu uma camisa vascaína com o nome de Romário em vídeo divulgado pelo clube, se disse muito honrado com a oportunidade e chega para substituir Ramon Menezes, demitido do comando da equipe após a derrota por 3 a 0 para o Bahia pelo Brasileirão.

Sá Pinto estava sem trabalhar desde que deixou o Braga, em dezembro do ano passado. O contrato será válido até o término do Brasileiro, em fevereiro de 2021. Com o novo comandante, que não estará à beira do campo contra o Internacional, domingo, em Porto Alegre, chegam três profissionais: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o técnico português vestiu uma camisa do Vasco com o nome de Romário. No recado à torcida, mostrou confiança no trabalho.

- Como vocês sabem, foi um grande jogador, histórico não só do Vasco como do futebol mundial. Guardo esta camisa com muito carinho. Estou muito orgulhoso e muito honrado de ser o vosso treinador. Eu e minha equipe técnica estamos muito confiantes no trabalho que vamos desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, é de grande responsabilidade, mas também é nas dificuldades que se criam grandes oportunidades. Conto com vosso apoio e vosso carinho. Já sabem: lutar, lutar, pela vitória. Um grande abraço a todos - disse Sá Pinto.

No comunicado, o Vasco não especificou a data de chegada de Sá Pinto. Ele deve embarcar rumo ao Rio, desde Lisboa, na quinta-feira.

O Vasco será dirigido no Beira-Rio por Alexandre Grasseli, interino que comandou o time na derrota por 2 a 1 para o Flamengo. O auxiliar Diogo Siston e o coordenador Eduardo Hungaro estarão ao lado do treinador do sub-20.

Antes de Sá Pinto, o Vasco tentou Dorival Júnior e Luiz Felipe Scolari. Não houve sucesso nas tratativas.

Globo Esporte