Vasco quita um mês de imagem e uma parcela do acordo com elenco e reduz dívida com jogadores

Um dia após pagar um mês de salários atrasados de jogadores e funcionários, o Vasco quitou mais uma parte da dívida com o elenco. Nesta quinta, o clube acertou os direitos de imagem relativos a agosto e uma parcela do acordo de repactuação.

Sendo assim, o clube ainda deve uma parcela do acordo referente a setembro. Além disso, membros do departamento de futebol estão com um mês de salário atrasado, enquanto os colaboradores não receberam as duas últimas folhas.

O acordo feito em março que repactuou dívida referente a salários e direitos de imagem com o elenco, cujo vencimento se dá no dia 10 de cada mês.

A dívida salarial do Vasco

Jogadores: setembro (CLT, imagem e acordo de repactuação).

Funcionários: agosto e setembro (CLT).





