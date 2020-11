Abel Braga testa positivo para Covid-19 e não comanda o Inter contra o Fluminense

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter)





O Inter ganhou mais um desfalque para o duelo com o Fluminense, em Porto Alegre. O técnico Abel Braga testou positivo para Covid-19 e não comandará o clube gaúcho no domingo, no Beira-Rio, em jogo pela 22ª rodada do Brasileirão. Abel tem 68 anos e é, portanto, do grupo de risco.

Osmar Loss e Leomir, auxiliares, vão dirigir o Inter no período de isolamento do treinador. Além do compromisso pelo Brasileirão, Abel também pode ficar afastado do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira.

Na última rodada de testes feita pelo clube gaúcho, o goleiro Keiller também testou positivo para a doença e foi afastado das atividades. Ambos estão assintomáticos e em boas condições de saúde, informou o clube.

O Inter registrou sete casos de Covid-19 em uma semana. Na última sexta, os volantes Patrick e Nonato e o preparador físico Cristiano Nunes testaram positivo para o coronavírus. Na terça, o goleiro Daniel e o supervisor de futebol Adriano Loss também foram diagnosticados com o vírus.

Os casos de Patrick, Nonato e de Cristiano Nunes já não estão mais ativos. Eles foram submetidos a novos testes, que deram resultados negativos.

Contra o Fluminense, o Inter também não contará com Moisés. O lateral-esquerdo teve lesão muscular na coxa direita e e desfalca o time pelas próximas duas semanas.

Globo Esporte