Acertado com o Inter para o lugar de Coudet, Abel Braga embarca no Rio para Porto Alegre

(Foto: Saimon Bianchini/Agência RBS)





Acertado com o Inter para assumir o lugar de Eduardo Coudet, Abel Braga está a caminho de Porto Alegre. O técnico embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira. É aguardado no Salgado Filho por volta das 11h para assinar com o Inter e comandar o time até fevereiro de 2021, quando termina a temporada 2020.

O técnico, campeão da Libertadores e do Mundial em 2006 pelo Inter, conversou rapidamente com a reportagem de GaúchaZH enquanto seguia a caminho do portão de embarque e disse que falará como novo treinador do Inter após o anúncio oficial do clube.

Escolhido para substituir Eduardo Coudet, que rumou ao Celta de Vigo, Abelão trará o fiel escudeiro Leomir de Souza como o auxiliar-técnico. No clube gaúcho, reencontrará o preparador físico Cristiano Nunes e o preparador de goleiros Daniel Pavan, que já integravam a comissão de Eduardo Coudet.

O treinador volta ao clube após seis anos. A última passagem de Abel pelo Inter ocorreu em 2014, quando conquistou o Gauchão e terminou o Brasileirão em terceiro lugar. À época, o presidente Marcelo Medeiros era o vice de futebol.

Naquele grupo, o técnico contava com D'Alessandro. O camisa 10 era seu capitão e um dos homens de confiança do treinador.

Será a sétima passagem de Abel pelo Colorado. A primeira ocorreu entre 1988 e 1989. Voltou em 1995 e, posteriormente, 2003. Regressou em 2006 para o período mais marcante, quando liderou o time aos títulos da Libertadores e Mundial. Saiu em 2007 para regressar no mesmo ano.

Globo Esporte