Advogado de Maradona reclama de demora de ambulância e pede investigação

O advogado de Diego Maradona, Matías Morla, usou as redes sociais nesta quinta-feira para indicar que lutará por uma investigação sobre a morte de seu cliente. Em comunicado oficial, o profissional afirmou que Maradona não "não teve a atenção" devida durante 12 horas, apesar de ter uma equipe médica disponível em casa, e afirmou que a ambulância chamada para socorrer o astro demorou para chegar.

- É inexplicável que durante 12 horas meu amigo não tenha tido a atenção por parte do pessoal de saúde dedicado a esses fins. A ambulância demorou mais de meia hora para chegar, o que foi uma idiotice criminosa.

Matías Morla trabalhava com Maradona há alguns anos e, por muitas vezes, era um dos poucos autorizados a dar informações sobre o astro. As 12 horas sem atenção citadas pelo advogado fazem referência aos relatos da imprensa argentina, que indicaram que a última pessoa da família a ver Maradona com vida foi seu sobrinho, na noite de terça-feira.

O "Olé" indicou que Maradona acordou cedo na quarta-feira, tomou café da manhã, caminhou um pouco e algumas horas depois voltou para a cama, como costumava fazer para recuperar as energias. Ele teria que levantar-se novamente às 12h, algo que não aconteceu. Quando sua enfermeira particular entrou no quarto para chamá-lo, Maradona foi encontrado desmaiado.

Ali, a equipe médica que trabalhava com Maradona nas últimas semanas teria chamado socorro, com ligações pedindo ambulâncias, além de busca por ajuda dentro do condomínio onde o astro estava morando. Nove ambulâncias teriam chegado ao local, algumas com grande atraso - outras, porém, teriam sido rápidas. Mas as tentativas de reanimação não funcionaram diante da parada cardiorrespiratória.

Veja o comunicado do advogado de Maradona:

"Hoje é um dia de profunda dor, tristeza e reflexão. Sinto em meu coração a partida do meu amigo, a quem honrei com minha lealdade e companheirismo até o último de seus dias. Minha despedida eu fiz com ele pessoalmente, e o velório deve ser um momento íntimo e familiar.

E quanto à informação das autoridades de San Isidro, é inexplicável que durante 12 horas meu amigo não tenha tido a atenção por parte do pessoal de saúde dedicado a esses fins. A ambulância demorou mais de meia hora para chegar, o que foi uma idiotice criminosa.

Não se deve passar por cima desse fato, e vou pedir que se investigue até as últimas consequências. Como me dizia Diego: você é meu soldado, atue sem piedade.

Para definir Diego neste momento de profunda desolação e dor, posso dizer: foi um bom filho, o melhor jogador da história e uma pessoa honesta.

Que descanse em paz, irmão."

