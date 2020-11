Saints e Patriots são multados em mais de R$ 4,5 milhões por violações do protocolo de Covid-19

Foto: Winslow Townson-USA TODAY Sports









A NFL anunciou mais duas sanções disciplinares para times que violam os protocolos contra a Covid-19. As duas franquias que receberão punições financeiras e competitivas são o New England Patriots e o New Orleans Saints. As multas somadas passam dos R$ 4,5 milhões.

Os Patriots foram multados em US$ 350.000 (cerca de R$ 1.870 na cotação atual) por violações de protocolo decorrentes de problemas em outubro, quando o atleta Cam Newton e outros testaram positivo para o novo coronavírus, forçando a liga de futebol americano dos EUA a adiar o jogo da equipe contra o Kansas City Chiefs.

Já os Saints foram multados em US$ 500.000 (aproximadamente R$ 2.672 milhões) e ainda perdeu uma escolha na sétima rodada do draft em razão de uma celebração feita no vestiário, sem máscara, após a vitória do time contra o Tampa Bay Buccaneers. Descobriu-se também que a franquia de Nova Orleans conduziu uma reunião sem máscara.

Os Saints são infratores reincidentes. No início desta temporada, a liga multou a equipe e o Las Vegas Raiders em US$ 250.000 cada, além dos treinadores Sean Payton e Jon Gruden em US$ 100.000 cada, por não seguirem o protocolo de cobertura facial adequado durante o confronto entre os times.

Esta semana, o jogo entre o invicto Pittsburgh Steelers (10-0) e o Baltimore Ravens foi adiado duas vezes. Nada menos que 10 jogadores dos Ravens, incluindo o MVP Lamar Jackson, testaram positivo para o novo coranavírus. Neste domingo, o Denver Broncos encara o New Orleans Saints sem um quarterback sequer - o titular e os três reservas estão fora da partida por estarem com covid-19 ou terem contato com quem teve. Diante deste cenário preocupante, a NFL já cogita montar uma bolha - assim como a NBA e outros esportes fizeram - para a disputa dos playoffs do futebol americano.

Os dirigentes da NFL estão debatendo a criação de "bolhas locais" para abrigar os 14 ou 16 times que chegam aos playoffs (ainda não está definido o número final). A ideia é isolar jogadores e comissão técnica em hotéis, com limitação e monitoramento ao número de pessoas de fora que podem ter contato com os envolvidos com os times. A criação de uma bolha única como a da NBA em Orlando não deve ocorrer por conta do grande tamanho dos plantéis das equipes.

Nas últimas semanas, a NFL e a NFLPA (associação de jogadores) tomaram medidas mais rígidas para tentar conter o aumento dos casos. As instalações dos times ficaram fechadas na segunda e na terça-feira nesta semana de Thanksgiven nos Estados Unidos por conta do crescimento dos números da doença no país e a chance de uma maior exposição no feriado. Agora, os jogadores também são obrigados a usar máscaras no banco de reservas se não estiverem prontos para entrar em campo ou usando capacete. O tamanho dos grupos de viagem foi reduzido.

Globo Esporte