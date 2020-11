Andrés Sanchez pede licença da presidência do Corinthians

(Foto: Caio Rocha / Estadão Conteúdo)





O Corinthians tem novo presidente. Na última quarta-feira, Andrés Sanchez pediu licença do cargo até o dia 30 de novembro, e Alexandre Husni, seu vice, já tomou posse.

No próximo dia 28 de novembro, os sócios do Timão vão eleger quem será o novo ocupante do cargo máximo do clube pelos próximos três anos (a partir de janeiro de 2021).

A ideia de Andrés é fazer uma homenagem a cada um de seus vices, deixando que os dois atuem como presidentes na reta final de seu mandato.

Portanto, o pedido de licença será renovado em dezembro, quando Edna Murad, a outra vice-presidente, assumirá o controle do clube de maneira formal. Neste momento, ela está em licença.

O pedido de afastamento de Andrés não o tira do dia a dia do clube. Ele seguirá acompanhando o time em viagens e atuará como uma espécie de diretor de futebol.

Vale lembrar que Duílio Monteiro Alves deixou o comando do futebol para concorrer à presidência do clube. Além dele, candidato da situação, Augusto Melo e Mario Gobbi são as opções para serem votadas pelos sócios em 28 de novembro.

