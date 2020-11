Após conquistar hepta, Hamilton diz que seguirá lutando por mundo "diversificado e inclusivo"

Após vencer o GP da Turquia e se tornar heptacampeão de Fórmula 1, neste domingo, Lewis Hamilton disse se sentir mais preparado que nunca para continuar em busca de recordes e títulos. Mais importante que isso, o piloto britânico quer seguir na categoria, e aproveitar os holofotes voltados para ele, para seguir lutando por mais diversidade e inclusão, não apenas no esporte, mais no mundo.

Em uma postagem feita momentos após a conquista do sétimo título, Hamilton revelou que 2020 foi um ano de reflexão, um ano em que ele foi impulsionado por um desejo de mudança, de motivar as próximas gerações a lutarem pelos seus sonhos e por um mundo melhor. Confira abaixo do post a tradução na íntegra.

Antes de hoje e mesmo depois de cruzar a linha, estava pensando o que é mais importante para mim. Este ano foi tão imprevisível. Com a pandemia e, obviamente, a temporada sendo adiada por vários meses, eu tive o maior tempo de inatividade que já tive na minha vida. Isso me deu a chance de realmente pensar sobre meu propósito. Sete campeonatos mundiais significam muito para mim, nem consigo descrever o quanto, mas há outra corrida que ainda não vencemos.

Este ano fui impulsionado não apenas pelo meu desejo de vencer nas pistas, mas por um desejo de ajudar a impulsionar nosso esporte e nosso mundo a se tornar mais diversificado e inclusivo. Eu prometo a você que não vou parar de lutar por mudanças. Temos um longo caminho a percorrer, mas vou continuar a lutar pela igualdade em nosso esporte e no mundo em que vivemos.

Igualar o recorde de Michael Schumacher coloca em mim um holofote que sei que não estará aqui para sempre. Então, enquanto você está aqui, prestando atenção, gostaria de pedir a todos que façam sua parte para ajudar a criar um mundo mais igualitário. Vamos ser mais receptivos e gentis uns com os outros. Vamos fazer com que a oportunidade não dependa de onde você veio ou da cor da pele.

Nada é impossível. A minha motivação este ano tem sido dar o exemplo para a próxima geração, de nunca desistir de seus sonhos. Muitos me disseram que meu sonho era impossível, mas aqui estou. Quero que saiba que você também pode fazer isso. Nunca desista, continue lutando, e vamos continuar crescendo para a ocasião.

A conquista do hepta

A Fórmula 1 tem um novo heptacampeão mundial: com mais uma atuação genial, Lewis Hamilton venceu neste domingo o Grande Prêmio da Turquia e igualou o alemão Michael Schumacher como o maior campeão de todos os tempos. De quebra, chegou à 94ª vitória, ampliando o próprio recorde. O inglês da Mercedes superou um começo difícil com a pista mais molhada pela chuva, andou parte da prova no quinto e sexto lugares e surgiu com força total quando o asfalto começou a secar.

Viu os adversários trocarem os pneus intermediários, manteve-se na pista, passou o líder Sergio Pérez, da Racing Point, e disparou para a décima vitória em 14 corridas na temporada, 31 segundos à frente do mexicano. Este chegou a ser ultrapassado por Charles Leclerc na última volta, mas o monegasco da Ferrari errou e ainda caiu para quarto, atrás do companheiro Sebastian Vettel, que subiu ao pódio pela primeira vez em 2020. Depois da corrida, Hamilton mandou pelo rádio uma mensagem para as crianças acreditarem nos seus sonhos.

Globo Esporte