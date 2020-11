Após saída de Ceni, Marcelo Chamusca é o novo técnico do Fortaleza

(Foto: AssCom Dourado)





É oficial! Marcelo Chamusca substitui Rogério Ceni e é o novo técnico do Fortaleza. Após procurar por nomes como Tiago Nunes e Roger Machado, o Tricolor do Pici acertou, na tarde desta quarta-feira (11), a contratação de Marcelo Chamusca. O treinador de 54 anos estava no Cuiabá, e chega ao Leão para a terceira passagem pelo clube.

O comandante baiano era o alvo principal do clube desde a terça-feira (10), e a saída dele do Cuiabá foi confirmada na tarde desta quarta-feira antes do jogo do Dourado contra o Grêmio pela Copa do Brasil. A informação foi confirmada junto ao Fortaleza pelo ge. O técnico aceitou a proposta e chega ao Leão com contrato válido até dezembro de 2021.

Velho conhecido

O nome escolhido pela diretoria do Fortaleza não é desconhecido da torcida. Marcelo Chamusca treinou o clube em duas oportunidades: em 2014 e 2015. Em ambas as passagens, o treinador fez a melhor campanha na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, mas acabou eliminado nas quartas de final, última etapa antes do acesso à Segundona. Em 2015, o Tricolor ainda foi campeão cearense com o treinador.

O currículo do técnico ainda acumula passagens importantes por Atlético-GO, Sampaio Corrêa, Guarani, Paysandu, Ceará, Ponte Preta e Vitória. Marcelo Chamusca é, ainda, o único treinador do Brasil a conquistar acessos para todas as divisões do Brasileirão: Salgueiro em 2013 da Série D para a Série C, Guarani em 2016 da Série C para a Série B, Ceará em 2017 da Série B para a Série A.

A missão de Marcelo Chamusca no Fortaleza é substituir Rogério Ceni, segundo técnico mais longevo da história do clube, e trabalhar pela permanência do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano consecutivo. O time ocupa a 11ª posição, com 24 pontos.

Globo Esporte