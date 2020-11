Arrascaeta faz parte de treino com grupo do Flamengo, mas segue em tratamento de dores no joelho

(Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)





Sem jogar pelo Flamengo desde o dia 4 de outubro, Arrascaeta deu mais um passo nesta segunda-feira para a voltar à equipe.

Em atividade no Ninho do Urubu, o uruguaio trabalhou por um período no campo com o elenco, sem forçar muito. Ele segue em tratamento de dores no joelho, sendo acompanhado por fisioterapeutas do clube.

Arrascaeta teve duas lesões recentes. A primeira, na coxa, foi sofrida quando estava com a seleção do Uruguai. Quando se recuperava e se preparava para enfrentar o Internacional, apresentou inchaço e dores no joelho, e acabou não viajando para Porto Alegre.

Na última semana, Arrascaeta realizou trabalhos para recuperar a forma física. Além dele, o Flamengo tem outros quatro jogadores no departamento médico: o zagueiro Rodrigo Caio, o meia Diego e os atacantes Gabigol e Pedro Rocha.

Após a derrota para o São Paulo, o técnico Domènec Torrent comentou sobre os desfalques, mas disse não saber quando poderia ter algum deles de volta.

- Isso tem que falar com o departamento médico. Temos informação de que o Rodrigo estava para jogar e se machucou de novo no treino. O Arrascaeta quando voltou da seleção era problema muscular e agora de joelho. Estão próximos a voltar, mas não sei com certeza. Não sei se voltam contra o Athletico. Não temos desculpas para isso. Temos jogadores maravilhosos jogando.

O próximo jogo do Flamengo será nesta quarta-feira contra o Athletico-PR, no Maracanã. O jogo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, em Curitiba a equipe venceu o time paranaense por 1 a 0.

Globo Esporte