Austrália pode perder medalha olímpica por doping em teste refeito 8 anos após Jogos de Londres

(Foto: Adam Pretty/Getty Images)





A Austrália pode perder uma medalha olímpica por doping. O nadador Brenton Rickard, integrante do time australiano nas eliminatórias do revezamento 4x100 metros medley nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, testou positivo para furosemida, um diurético não permitido, após testes refeitos pela Agência Mundial Antidoping (Wada). Rickard será julgado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que tem sede na Suíça, na próxima segunda-feira. Se for considerado culpado, a Austrália perde o bronze de 2012, que passa para a equipe da Grã-Bretanha. Esta é a primeira vez que um atleta da natação é pego em testes refeitos de Olimpíadas passadas. Também será a primeira vez que a Austrália perde uma medalha olímpica por doping.

Os chamados re-testes são novas análises das coletas já feitas nas edições olímpicas. Eles foram implementados pela Wada junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) desde as Olimpíadas de Atenas 2004. As amostras de coletas dos atletas olímpicos são mantidas por dez anos, período em que os testes antidoping continuam sendo feitos com novas tecnologias. A notícia do teste positivo de Rickard foi noticiada nesta sexta-feira pelo jornal australiano "The Sydney Morning Herald".

Especialista no nado peito, Rickard competiu apenas nas eliminatórias da prova em Londres e ajudou a levar o time australiano para a final, quando foi substituído. A Austrália ficou com o bronze, atras de Estados Unidos e Japão. A Grã-Bretanha ficou na quarta posição e herda o bronze em caso de confirmação do doping. Aposentado, o nadador australiano disse, segundo o jornal australiano "The Age", que está vivenciando "seu pior pesadelo". Ele teria justificado aos companheiros de revezamento que tomou medicamentos sem prescrição médica na semana anterior ao exame, em 2012, e que estes poderiam conter o diurético. Além do bronze em Londres 2012, Rickard tem no currículo duas pratas olímpicas em Pequim 2008.

Globo Esporte