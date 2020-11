Bady projeta reencontro com Guarani e quer Botafogo-SP ‘extremamente focado’

Vem aí um reencontro para o meia Bady. Um dos homens de criação à disposição do técnico Claudinei Oliveira, ele desembarcou no Botafogo-SP justamente após defender as cores do Guarani, próximo adversário da equipe de Ribeirão Preto. O duelo ocorre nesta sexta-feira, em Campinas, às 19h15.

Bady conhece bem o rival. Sabe que o Guarani é uma equipe forte e que deve buscar atacar desde o início. “Sabemos que na Série B são todos confrontos muito difíceis, equilibrados. Temos o Guarani agora. Estive lá há pouco tempo, eles tem um elenco forte e sabemos que vamos ter dificuldades. Queremos a vitória e vamos fazer de tudo para vencer”, afirmou o meia.

Ocupando a zona de baixo da tabela, o Botafogo-SP precisa voltar a vencer na Série B. Justamente por isso, Bady pede o time ‘extremamente focado’. “É mais um daqueles jogos que precisamos estar ligados do começo ao fim. É tratar como final, jogar extremamente focado, tentar fazer nosso jogo sem erros. Respeitamos o time deles, mas estamos trabalhando muito para buscar um resultado positivo em Campinas”, finalizou Bady.