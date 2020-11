Band adquire direitos da Stock Car para TV aberta até 2025

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)









A Band adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Stock Car para a TV aberta nacional, por um período de cinco temporadas a partir de 2021, com opção de renovação por mais cinco anos. O acordo com a Vicar Promoções Desportivas, promotora da categoria, foi anunciado nesta sexta-feira (20) e prevê uma ampliação significativa na cobertura do principal campeonato automobilístico da América do Sul, com conteúdo variado e constante dentro da grade da Band, trazendo muito mais exposição para a plataforma Stock Car.

Além da exibição da íntegra ao vivo das corridas, o acordo com a Band também contempla a cobertura da pré-temporada e do campeonato pelo jornalismo esportivo e telejornais, matérias especiais e participação de personagens em programas da emissora, em uma abrangente sinergia entre os produtos da Band e o conteúdo e personagens da Stock Car.

Estabilidade e segurança

“Este é um grande passo para a Stock Car. Estar com todas as provas ao vivo em um contrato de longo prazo dá a segurança e a estabilidade para que equipes e patrocinadores também invistam em acordos de longa duração, o que é excelente para todos os envolvidos do ponto de vista do negócio”, observa Fernando Julianelli, VP Comercial e de Marketing da Vicar Promoções Desportivas. “O público, de seu lado, terá acesso a um volume de conteúdo muito maior e variado, sempre em plataformas consagradas, acessíveis e de qualidade”, resume Julianelli.

“A Band é reconhecida como o canal do esporte e estamos muito entusiasmados com esse acordo com a Stock Car. É muito importante contar com uma competição emocionante e imprevisível, reconhecida como a principal categoria do automobilismo brasileiro, em nossa grade esportiva. Temos investido muito em novos conteúdos este ano, como a volta do Show do Esporte e as transmissões da NBA, dos campeonatos de futebol italiano, alemão e russo, além do futebol brasileiro feminino”, afirma Rodolfo Schneider, diretor executivo de Jornalismo e Esportes da Band.