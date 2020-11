Bélgica elimina Inglaterra e vai decidir vaga contra Dinamarca na quarta

Bélgica ficou alguns minutos classificada, mas terá de se contentar com a vantagem do empate na sexta rodada para ir ao Final Four da Liga das Nações. Ela fez a sua parte, venceu a Inglaterra por 2 a 0 neste domingo e a eliminou, mas a Dinamarca derrotou a Islândia no mesmo horário e levou a decisão da vaga para quarta-feira, novamente em Leuven. Tielemans e Mertens, ambos no primeiro tempo, fizeram os gols do jogo.

Para a Bélgica se classificar, basta não perder para a Dinamarca na próxima quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), novamente no Estádio Rei Balduíno. Será um confronto direto, uma vez que os belgas somam 12 pontos, contra 10 da Dinamarca, que derrotou a Islândia por 2 a 1. Eriksen, em duas cobranças de pênalti (a segunda nos acréscimos), fez os gols dos donos da casa. Kjartansson chegou a empatar aos 40 minutos do segundo tempo. Veja aqui a tabela atualizada.

A Bélgica começou o jogo num ritmo mais acelerado e decidiu em pouco tempo. Aos 10, Tielemans chutou com desvio da entrada da área e abriu o placar. Mertens, em cobrança de falta, ampliou aos 24. Dali em diante, os donos da casa tentaram aproveitar os contra-ataques, enquanto a Inglaterra pressionava, mas sem a qualidade necessária numa noite pouco iluminada de Kane e Grealish.

