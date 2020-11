Bilionário diz ter doado R$ 80 milhões ao São Caetano e rebate críticas: "Só tive decepções"

(Foto: Alexandre Battibugli/Paulistão)





O bilionário Saul Klein comentou as declarações do presidente do São Caetano, Nairo Ferreira, que o aponta como grande responsável pelos problemas financeiros enfrentados pelo clube do ABC paulista.

Em entrevista ao ge, Nairo revelou que o São Caetano possui atualmente 42 processos trabalhistas em curso que somam valor de aproximadamente R$ 7 milhões. Atualmente, são 56 jogadores sob contrato e uma folha salarial que chegou a custar R$ 700 mil mensais durante a Série A2 do Campeonato Paulista.

Segundo o presidente, o clube atualmente não tem dinheiro para comprar uniformes novos e água para os jogadores tomarem. Tudo isso em virtude da administração de Saul Klien, que teria assumido o papel de gestor nos últimos 11 meses, período em que Nairo Ferreira pediu afastamento da presidência.

Campeão da Série A2 do Campeonato Paulista deste ano, o São Caetano não paga salários aos jogadores há seis meses. O atraso desencadeou uma crise interna e uma greve dos jogadores. O reflexo disso dentro de campo foi uma derrota em casa por 9 a 0 para o Pelotas e um W.O. na última rodada, quando jogadores e funcionários se recusaram a viajar para compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Mecenas do São Caetano até pouco tempo, Saul Klein, herdeiro da rede de lojas Casas Bahia, tem versão diferente sobre a crise enfrentada pelo clube. Segundo ele, o São Caetano teria contraído dívida de R$ 50 milhões no período em que ele teria doado R$ 80 milhões. O bilionário diz não ter tirado um centavo dos cofres enquanto, segundo ele, viu os cartolas Nairo Ferreira e Genivaldo Leal aumentarem seus patrimônios.

Tive uma doença grave, um câncer, e devido a suas consequências me afastei das minhas atividades por muitos anos. Estes gestores não contavam com a minha recuperação. Quando recuperei a minha saúde, recebi informações de que o clube estava altamente endividado e fui procurar entender o que aconteceu. Só tive decepções. O São Caetano foi altamente lesado pelos administradores. — Saul Klein

Fundado em 1989, o São Caetano viveu seu auge no início dos anos 2000, quando foi campeão paulista (2004), duas vezes vice brasileiro (2000 e 2001), além de vice da Libertadores (2002). Há 30 anos como dirigente, sendo 25 como presidente, Nairo Ferreira diz que procura investidores para pagar as contas e poder montar um time para a disputa do Campeonato Paulista no próximo ano.

Procurados pelo ge, Genivaldo Leal não respondeu. Nairo Ferreira desmentiu a versão de Klein e reafirmou o posicionamento sobre a parceria com o bilionário.

– O São Caetano precisa agradecer, sim, ao Saul Klein. Nos ajudou muito, mas o Saul das Casas Bahia não é o mesmo Saul de hoje. Tudo o que foi investido por ele foi usado para pagar o custo da operação do São Caetano, que sempre foi cara porque tínhamos muitos jogadores. Desde 2004, todas as auditorias feitas no clube foram pagas por ele e por empresas que ele contratou – respondeu o atual presidente do São Caetano.

Saul Klein rompeu lações com o São Caetano. Atualmente, é um dos investidores da Ferroviária, time que disputa a elite do Paulistão e a Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, diz ainda torcer pelo clube.

– Hoje estou 100% fora do clube. Sofro como torcedor, mas minha decisão é definitiva. Torço para que o São Caetano encontre alguém sério e, principalmente, idôneo para administrar o clube da melhor forma possível – completa Saul Klein.

O São Caetano é o lanterna no Grupo 8 da Série D do Brasileiro. Em 12 rodadas, foram oito derrotas, três empates e apenas uma vitória.

Confira abaixo a nota oficial de Saul Klein sobre a relação com o São Caetano:

“Inicialmente, gostaria de deixar claro que fui DOADOR do São Caetano. Nunca fui investidor ou proprietário do clube, tendo ajudado o São Caetano por pelo menos duas décadas, sem nunca tirar um centavo do Clube. Nos últimos cinco anos, tenho este montante declarado no meu imposto de renda, e vocês podem consultar no balanço oficial do São Caetano que doei mais de 80 milhões de reais ao Clube.

Pergunto: qual patrimônio o São Caetano construiu neste período que justifique uma dívida de aproximadamente R$ 50 milhões de reais? Que investimento foi feito na estrutura? O Clube tem um Centro de Treinamentos ou estádio próprio? Nada! Apenas um monte de dívidas acumuladas. Em contrapartida, vejam o crescimento exponencial do patrimônio dos gestores do Clube, Nairo Ferreira de Souza e Genivaldo Leal.

Tive uma doença grave, um câncer, e devido a suas consequências me afastei das minhas atividades por muitos anos. Estes gestores não contavam com a minha recuperação. Quando recuperei a minha saúde, recebi informações de que o Clube estava altamente endividado e fui procurar entender o que aconteceu. Só tive decepções. O São Caetano foi altamente lesado pelos administradores.

Gostaria de deixar claro que nunca prometi pagar a dívida do São Caetano. Peço que entendam: eu doei dinheiro por muitos anos, movido pelo meu amor ao clube. Este montante que doei era mais do que suficiente para pagar as contas de um Clube que nos últimos seis anos jogou a maior parte do tempo na Série A-2 do Estadual e na Copa Paulista.

Há alguns meses, quando o atual proprietário do clube decidiu se afastar, fui procurado para que eu ajudasse, tendo sido oferecido a mim o cargo de Presidente de Honra. Mas reitero: eu nunca prometi quitar o rombo criado pelos antecessores. Meu cargo era simbólico. Repito: nunca fui dono ou investidor do clube, sempre fui doador.

Nos últimos meses, ajudei na busca por patrocinadores, colaborei de forma pontual a pagar contas básicas como refeição e moradia dos atletas, enquanto esperávamos o aceno de um investidor sério. Vieram três ou quatro em menos de 10 meses, todos indicados pela atual diretoria, mas nada caminhou. Muitos aventureiros. Nada concreto.

Hoje estou 100% fora do Clube. Sofro como torcedor, mas minha decisão é definitiva. Torço para que o São Caetano encontre alguém sério e principalmente idôneo para administrar o Clube da melhor forma possível”.

Globo Esporte