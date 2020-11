Botafogo informa que Ramón Díaz deixa o clube, e Eduardo Barroca é o novo treinador

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)





O Botafogo está novamente de treinador novo. O clube divulgou nota oficial em que afirma que Ramón Díaz e toda a comissão técnica está de saída. Para o lugar do argentino, o Botafogo terá o retorno de Eduardo Barroca ao cargo de treinador. Ele fará o último treino do Vitória nesta sexta e começa no Bota a partir deste sábado.

Ramón Díaz não chegou a comandar o Botafogo em nenhum jogo. Um dia após ser anunciado, o treinador argentino viajou para o Paraguai, onde passou por uma operação. A alta do treinador que era prevista para esta semana foi adiada para dia 7 de dezembro porque o quadro de saúde é menos simples do que se imaginava. Por causa disso o clube considerou que não haveria mais como esperar, dada a delicada situação na tabela.

Com a equipe de Ramón no comando do Botafogo, foram três derrotas em três jogos, todos com Emiliano Díaz, filho e auxiliar, à beira do campo.

Eduardo Barroca chega ao Botafogo depois de um período de conquistas nas divisões de base e uma passagem pelo profissional do clube. Com bom aproveitamento no início do período que treinou o profissional, Barroca durou quase seis meses no cargo de treinador em 2019. A primeira chance do técnico em uma equipe profissional teve 10 vitórias, três empates e 14 derrotas, com 41% de aproveitamento.

Com frases de efeito e filosofia de jogo definida, Barroca caiu nas graças do torcedor, mas após sequência ruim não conseguiu se sustentar no cargo. Ele começou muito bem, vencendo três das quatro primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, o que lhe deu estabilidade e prestígio imediato. A relação acabou em outubro após derrota para o Fluminense por 1 a 0, a quarta consecutiva da equipe no Brasileirão.

Confira a nota oficial do clube

O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar.

O Botafogo confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e seus auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no Clube.

O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipe principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (auxiliar técnico) e Anderson Gomes (preparador físico). O novo comandante inicia as atividades neste sábado.

Globo Esporte