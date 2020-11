Bruno Soares e Mate Pavic perdem e vão buscar classificação na última rodada do ATP Finals

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)





Em um jogo difícil, o brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic caíram para o espanhol Marcel Granollers e para o argentino Horacio Zeballos no ATP Finals. Nesta quarta-feira, a dupla fez uma partida dura, mas acabou caindo em Londres em 2 sets a 1, parciais 7/6 (4), 6/7 (4) e 10/8.

Pavic e Soares estão no grupo Bob Bryan. Com uma vitória e uma derrota, eles definem a classificação na próxima partida, contra os australianos John Peers e Michael Venus, ainda sem horário marcado.

Diferente do formato de outras disputas, não há eliminação na fase de grupos. Os jogadores de cada um dos dois grupos se enfrentam entre si. Os dois melhores de cada avançam às semifinais e, subsequentemente, os dois vencedores decidem o título - o procedimento é idêntico para a chave de simples.

O Brasil ainda tem outro tenista no ATP Finals. Marcelo Melo, porém, não tem mais chances de classificação. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, o brasileiro soma duas derrotas e vai apenas cumprir tabela na terceira rodada.

Foi um jogo duro no primeiro set. Soares e Pavic começaram bem e não tiveram problemas para confirmarem seus serviços. Do outro lado, porém, Granollers e Zeballos também mostraram força. A parcial foi para o tie-break, e a dupla do brasileiro levou a pior: 7/6 (4).

O equilíbrio se manteve no segundo set. Sem quebras, as duas duplas seguiram confirmando seus serviços a cada game. Com o placar em 6/5 a favor dos rivais, Soares e Pavic conseguiram evitar um match point e confirmaram o serviço. No tie-break, os dois levaram a melhor e venceram por 7/6 (4), forçando o terceiro set.

Na parcial decisiva, porém, Soares e Pavic caíram para os rivais. Granollers e Zeballos saíram na frente e mantiveram a vantagem até o fim. Brasileiro e croata ainda salvaram mais dois match points, mas não foi o suficiente: 10/8.

